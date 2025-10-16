Hamilton considera rumores sobre Horner como una "distracción" para Ferrari

Lewis Hamilton dijo este jueves que los rumores que vinculan a Christian Horner con Ferrari son infundados y una "distracción" para el equipo, que busca su primera victoria del año en el Gran Premio de Estados Unidos de este fin de semana.

En declaraciones en el paddock del Circuito de las Américas en Austin, Texas, antes de la carrera del domingo, el siete veces campeón del mundo dijo que estaba al tanto de los rumores que circulan en los medios italianos, pero que no tenía ni idea de dónde provenían.

El británico Horner ha estado buscando volver a la Fórmula Uno después de ser despedido en julio tras dos décadas de gran éxito al frente de la escudería Red Bull.

Actualmente se encuentra disfrutando de un periodo de descanso tras acordar las condiciones de su salida del equipo de Milton Keynes. Se le ha relacionado también con Aston Martin y Haas, entre otros.

El actual jefe de escuadra de Ferrari, el francés Fred Vasseur, acordó una extensión de contrato a principios de esta temporada y fue clave para que la Scuderia fichara a Hamilton este año.

"No sé de dónde han salido los rumores, así que no puedo arrojar mucha luz sobre esto, pero es un poco molesto para nosotros como equipo", dijo Hamilton.

"El equipo ha dejado clara su postura al renovar a Fred, y tanto él como yo, y todo el equipo, estamos trabajando muy duro en el futuro del equipo", agregó.

Hamilton, de 40 años, afirmó que se ha pasado por alto el progreso de Ferrari esta temporada, ya que han mejorado su rendimiento mientras siguen persiguiendo su primera victoria y el primer podio del multicampeón británico.

"Estas cosas, naturalmente, no ayudan", añadió Hamilton, cinco veces ganador en el circuito de Austin, aunque no gana una carrera desde julio de 2024.

Ferrari logró un memorable doblete en la carrera del año pasado en Austin.

"Sé que todo el mundo en la fábrica está trabajando muy duro y está muy concentrado", afirmó. "Para mí, se trata de intentar mantener la concentración en el objetivo que tenemos ante nosotros y de trabajar en el coche del año que viene".

"Estamos tratando de sentar las bases este año para que la próxima temporada podamos tener una mejor ejecución y un mejor rendimiento general", sostuvo. "Por eso, estamos celebrando muchas reuniones y tratando de asegurarnos de que todos vamos en la dirección correcta".