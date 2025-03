Hamilton debuta en Australia, varios pilotos al asalto del título de Verstappen

Vestido de rojo, el siete veces campeón mundial Lewis Hamilton atraerá todas las miradas en su primera carrera con Ferrari este fin de semana en Australia, punto de partida de una nueva temporada récord de 24 Grandes Premios en la que Max Verstappen, coronado por cuarta vez, pone su título de nuevo en juego.

La apertura de la temporada tendrá un fuerte aroma a novedad en el trazado de Albert Park en Melbourne, ya que 10 de los 20 pilotos inscritos esta temporada descubrirán un nuevo monoplaza.

Hasta seis 'rookies' de entre 18 y 23 años comenzarán su primera temporada completa entre la élite, mientras que Lewis Hamilton inicia a sus 40 años una nueva aventura con Ferrari.

"Durante todos estos años, he recorrido el 'paddock' viendo el garaje rojo, y ahora estoy allí (...). Sin duda es el período más emocionante de mi vida", dijo el jueves el siete veces campeón mundial de la disciplina.

Desde su llegada en enero a la legendaria escudería italiana, después de 12 temporadas en Mercedes, el británico no deja de mostrar entusiasmo ¿Cree incluso en debutar con victoria?

"No lo sé", comentó en la víspera de los primeros entrenamientos libres del GP. "No tengo expectativas, solo quiero salir de aquí sabiendo que lo he dado absolutamente todo".

La 'Scuderia' ha ganado cuatro de las seis últimas ediciones de este GP, incluida la victoria en 2024 del español Carlos Sainz, ahora piloto de Williams. El monegasco Charles Leclerc, compañero de Hamilton en Ferrari, quedó entonces segundo.

- McLaren busca confirmar sensaciones -

El británico 'King Lewis' tendrá mucho trabajo este fin de semana frente a una multitud de aspirantes a la victoria, entre los que se encuentran los dos McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, que parten como favoritos.

Durante los ensayos de pretemporada el mes pasado en Baréin, la escudería que defiende el título mundial de constructores ya se mostró como la más rápida.

"Esperamos luchar (por la victoria), pero no creo que la diferencia (con los otros equipos) sea tan grande como todos dicen", comentó el jueves el subcampeón del mundo Norris.

Piastri, quien aspira a convertirse el domingo en el primer australiano en subir al podio de su GP nacional, simplemente espera "estar en las primeras posiciones".

El vigente cuádruple campeón Max Verstappen también figura entre los favoritos al título, aunque se muestra precavido antes de este primer Gran Premio.

"No creo que podamos luchar por la victoria ya en Melbourne", estimó el neerlandés a principios de marzo.

"No somos los más rápidos en este momento, pero la temporada es muy larga", declaró el jueves.

En Australia, Verstappen comienza su búsqueda de un quinto título mundial consecutivo, lo que le permitiría igualar a la leyenda de Michael Schumacher (entre 2000 y 2004).

Sin embargo su RB21 parece un poco menos eficiente que los poderosos McLaren tras lo visto en los ensayos y la escudería austríaca, que quizás no ha mostrado todo su potencial, está más emparejada de momento con Mercedes y Ferrari.

- Se espera lluvia -

Para el regreso de Australia como evento inaugural de la temporada, algo que no ocurría desde 2020 (en el que fue anulado en el último minuto debido al Covid-19), se espera que la lluvia anime las cosas.

¿Una invitación quizás a pensar en sorpresas por parte de otras escuderías? Williams, con Sainz y el tailandés Alexander Albon se mostró en forma durante los ensayos de pretemporada, al igual que Alpine.

Por su parte, el veterano Fernando Alonso (Aston Martin) es quizás uno de los pilotos que mejor se ha desenvuelto históricamente con mal tiempo ¿habrá nuevo baile bajo la lluvia para el asturiano?