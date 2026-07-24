Hamilton domina los segundos ensayos libres de F1 en Hungría

Después de que su compañero de Ferrari Charles Leclerc fuera el más rápido en la primera tanda de ensayos, el veterano piloto inglés Lewis Hamilton dominó los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría, undécima de las veintidós citas de la temporada de Fórmula 1.

A una veintena de kilómetros de Budapest, en el circuito de Hungaroring, el siete veces campeón del mundo presentó el mejor dato de tiempos del viernes, liderando la hoja de cronos de esa segunda sesión por delante del monegasco Leclerc y del inglés Lando Norris, segundo y tercero a 148 y 499 milésimas de segundo, respectivamente.

La Scuderia, que tradicionalmente se siente cómoda en el circuito húngaro y llega con altas expectativas, confirmó que puede ser un fuerte rival para Mercedes este fin de semana, que marcará el final de la primera mitad de la temporada y el inicio de una pausa de casi un mes, tradicional en el verano europeo.

Mercedes no brilló este viernes, donde el inglés George Russell presentó el quinto mejor registro y, sobre todo, el líder del Mundial, el italiano Kimi Antonelli, apenas pudo ser decimotercero en esa segunda sesión, después de dejar su asiento al rookie danés Frederik Vesti en los primeros ensayos.

Los monoplazas de Red Bull estuvieron en la pelea con el cuatro veces campeón mundial, el neerlandés Max Verstappen, y el francés Isack Hadjar, quienes terminaron cuarto y sexto.

A pesar de las importantes evoluciones aerodinámicas introducidas en su Aston Martin, el español Fernando Alonso solo pudo ser decimonoveno, a tres segundos de Hamilton.

Su compañero canadiense Lance Stroll no pudo ni siquiera participar en los segundos entrenamientos libres, ya que en los primeros había sufrido una avería de la suspensión trasera izquierda que no pudo ser reparada a tiempo.

Los pilotos tendrán una tercera y última sesión de ensayos libres el sábado para realizar los últimos ajustes antes de la sesión de clasificación, prevista desde las 16h00 locales (14h00 GMT) del sábado y que definirá la parrilla de salida de la carrera del domingo.

. Resultados de la segunda sesión de ensayos libres del GP de Hungría:

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:18.729

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:18.877

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:19.228

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:19.421

George Russell (GBR/Mercedes) 1:19.662

Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 1:19.800

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:20.041

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:20.101

Nico Hülkenberg (GER/Audi) 1:20.125

Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) 1:20.253

Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 1:20.474

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:20.557

Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:20.693

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) 1:20.816

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:20.950

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:20.973

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:21.426

Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) 1:21.442

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) 1:21.719

Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) 1:21.792

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) 1:22.531

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda) 0.000

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