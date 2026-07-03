Hamilton lidera los únicos entrenamientos libres de Silverstone

El piloto británico Lewis Hamilton lideró este viernes la única sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone.

Hamilton, de 41 años, logró la mejor vuelta con 1 minuto y 29,260 segundos, 0,213 segundos más rápido que el italiano Kimi Antonelli, líder del campeonato.

El monegasco Charles Leclerc, compañero de Hamilton en Ferrari, fue tercero, a 0,599 segundos, por delante del Mercedes de George Russell, vencedor el pasado domingo del Gran Premio de Austria. El australiano Oscar Piastri completó el Top 5 con su McLaren.

El cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen rodó en el sexto mejor tiempo con su Red Bull, por delante del McLaren del vigente campeón del mundo Lando Norris. El francés Isack Hadjar, al volante del segundo Red Bull, Nico Hulkenberg (Audi) y Liam Lawson (Racing Bulls) cerraron las diez primeras posiciones.

Hamilton abordó la jornada dispuesto a liderar incluso desde el pitlane, colocándose en primera posición en la cola de monoplazas que esperaban al inicio de la sesión.

Con un tiempo soleado y una temperatura en pista de 40 ºC, el británico dominó la sesión pese a las respuestas de Verstappen y de los dos Mercedes.

El siete veces campeón del mundo mantiene un idilio con el circuito de su país natal, en el que ha vencido en nueve ocasiones, una cifra récord.

En honor a su vínculo con el legendario trazado de Silverstone, Hamilton se situó como piloto a batir, y aunque varios pilotos superaron provisionalmente sus vueltas, el veterano británico logró imponer su ley al término de la sesión.

Los pilotos volverán a rodar a partir de las 15h30 GMT en la sesión de clasificación para la carrera esprint del sábado.