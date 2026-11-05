Hamilton llega a los 400 Grandes Premios en Brasil y reivindica su vigencia

El británico Lewis Hamilton calificó este jueves de "una locura" alcanzar las 400 carreras en la Fórmula 1, una cifra que logrará este fin de semana en el Gran Premio de Brasil y que adquiere un significado especial por su vínculo emocional con el país sudamericano.

El siete veces campeón del mundo considera Interlagos uno de los escenarios más significativos de su carrera, tanto por sus victorias como por la influencia que ejerció Ayrton Senna en su formación como piloto y en su vínculo con Brasil.

"Es una locura. Nunca pensé que llegaría a alcanzar cifras como esta", afirmó Hamilton, de 41 años, en rueda de prensa en Sao Paulo.

"Todavía tengo el ritmo, todavía tengo la velocidad y todavía tengo la dedicación, que es lo más importante", afirmó Hamilton, que restó importancia a la cifra de 400 Grandes Premios y subrayó el valor simbólico de alcanzarla en Brasil. "Es bonito poder vivirlo aquí", añadió.

Según contó, su vínculo con Brasil comenzó cuando tenía unos cinco años, al descubrir el fútbol

"Me encantaban los colores. Cuando jugaba a videojuegos de fútbol siempre elegía a Brasil", recordó.

Más tarde, su admiración por Ayrton Senna estrechó ese lazo. "Empecé a ver a Ayrton y, por supuesto, esa admiración por Ayrton acercó Brasil a mí", explicó.

Hamilton, tercero en el Mundial de pilotos, también destacó la mejora de Ferrari en las últimas carreras gracias a las actualizaciones introducidas en el monoplaza y elogió el trabajo realizado por la escudería para reducir la diferencia con sus principales rivales.

"Hemos sumado más puntos que cualquier otro equipo en las últimas tres carreras", señaló.

El británico reconoció, no obstante, que tiene conversaciones pendientes con el equipo y que sigue frustrado por algunos aspectos, aunque insistió en que su objetivo es contribuir a mejorar el rendimiento colectivo.

"Estoy aquí para ganar. Y para poder ganar, tienes que trabajar con todos los que te rodean", concluyó.