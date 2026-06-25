Hamilton quiere seguir a la caza de Antonelli en Austria

Espoleado por su primera victoria con Ferrari en el Gran Premio de F1 de Cataluña, el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton saldrá este fin de semana en Austria a la caza del actual líder del Mundial Kimi Antonelli, cuyo Mercedes comienza a mostrar sus primeras fisuras.

A los 41 años, la superestrella británica muestra una forma física y mental impecable en su segunda temporada con la Scuderia, respaldada por un segundo puesto en la clasificación provisional del Mundial, a 41 puntos del prodigio italiano de 19 años, Antonelli, que ganó cinco Grandes Premios seguidos pero que tuvo que abandonar por una avería en Barcelona hace dos semanas.

Para la octava prueba de una temporada que contará con 22 etapas, la enorme logística de la Fórmula 1 se ha instalado en el corazón de las montañas de la región de Estiria, en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, uno de los más rápidos y también de los más espectaculares, con sus desniveles y la vista única de las montañas que pueden disfrutar los espectadores.

- "Forza Ferrari" -

Prudente, el director francés de Ferrari, Frédéric Vasseur, se declaró "animado por lo que hemos mostrado en los últimos Grandes Premios", al tiempo que advirtió que "había que afrontar el campeonato carrera a carrera".

En una nube de felicidad tras la carrera en Montmeló y su primera victoria en casi dos años, Hamilton había dicho que esperaba que fuera la primera de una larga lista, lanzando en italiano un "Forza Ferrari".

Fue el vigente campeón del mundo, el británico Lando Norris con McLaren, el que dio aviso de la amenaza de los monoplazas rojos. "Tenemos suerte de que Ferrari no disponga por ahora de un mejor motor", declaró en Sky Sports. De lo contrario, la Scuderia "podría humillar a todos".

La escudería del Cavallino Rampante ya cuenta con un chasis considerado el mejor de los 11 en liza esta temporada.

Y la escudería más antigua y laureada de la F1 llegó a Spielberg con las primeras evoluciones de la parte térmica de la unidad de potencia, gracias a una disposición del reglamento de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) denominada ADUO (Oportunidades adicionales de desarrollo y evolución).

- Retard sur Mercedes -

Se trata de un mecanismo para recuperar prestaciones con respecto al mejor bloque de principio de temporada, el desarrollado por Red Bull y Ford según las mediciones de la FIA.

Para ganar una veintena de caballos y así recortar su desventaja con respecto a Mercedes, considerado por la competencia como el mejor motorista, Ferrari debería dotarse también de un nuevo turbo a finales del verano (boreal) y de la serie de GP europeos, quizá en los Países Bajos o en Italia.

El ADUO debería beneficiar al compañero de equipo de Hamilton, el monegasco Charles Leclerc, que acaba de renovar con su Scuderia "de corazón", pero cuyo inicio de temporada está siendo difícil.

El joven de 28 años ocupa el cuarto puesto de la clasificación provisional, a 31 puntos del tercero, George Russell (Mercedes).

El ambicioso británico, también de 28 años, ha perdido su estatus de gran favorito al título mundial en beneficio de su joven compañero de equipo, y ahora rival, Antonelli.

El jefe de Mercedes F1, el austríaco Toto Wolff, ha advertido a los suyos de que hay que reaccionar tras las averías sufridas por los dos monoplazas alemanes: "Nuestro talón de Aquiles es por ahora la fiabilidad (...) Luchamos por dos Campeonatos del Mundo (de pilotos y de constructores), pero realmente tenemos que mejorar si queremos terminar en cabeza al final de la temporada".