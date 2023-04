Hassan y Kiptum iluminan un maratón de Londres histórico

Una ganó el primer maratón de su carrera, el otro firmó el segundo mejor crono de la historia, pero los dos dejaron su huella: la neerlandesa Sifan Hassan y el keniano Kelvin Kiptum ganaron este domingo un maratón de Londres de altos vuelos.

Antes de Londres, Hassan, campeona olímpica de 5.000 y 10.000 metros en Tokio en 2021 (un botín histórico acompañado de un bronce en 1.500 metros), no había corrido nunca la distancia y, antes de iniciar la temporada de atletismo en pista, al aire libre, quería probarse en la óptica de los Juegos Olímpicos de París, el año próximo.

Kiptum, por su parte, había impresionado convirtiéndose en el tercer mejor plusmarquista de la historia (2:01.53) en su primer maratón, en Valencia en diciembre. Solo los legendarios Eliud Kipchoge y Kenenisa Bekele habían logrado mejores cronos.

Esta vez, bajo la lluvia, fue aun más rápido que en Valencia (2h01:25), quedando a solo 16 segundos del récord del mundo de quien está considerado como el mejor maratoniano de la historia, su compatriota Eliud Kipchoge (2h01:09), con su crono logrado en septiembre de 2022 en Berlín.

Esa marca parece ahora muy amenazada por este nuevo fenómeno keniano, de solo 23 años, que parece decidido a no prohibirse nada. Ni siquiera la mítica barrera de las dos horas: Kiptum firmó una segunda mitad de carrera extraordinaria (59:47).

"Estoy muy feliz con el resultado", dijo Kiptum a la BBC. "No sé lo que decir en este momento. Estoy simplemente agradecido. La carrera fue bien. Había un poco de lluvia a mitad de la prueba, pero fue todo OK", afirmó Kiptum a la BBC al final de la prueba.

"Disfruto corriendo maratones. Me encantan", añadió.

Muy cómodo en el inicio de carrera, lanzó una agresiva aceleración tras una hora y media de carrera, lo que le dio varios metros de ventaja sobre el resto del grupo de cabeza, del que Bekele se había quedado rezagado antes.

El keniano terminó lejos delante de su compatriota Geoffrey Kamworor y del etíope Tamirat Tola, campeón del mundo de la disciplina.

El mítico atleta británico Mo Farah, en su último maratón antes de retirarse, terminó noveno (2h10:28).

"Di todo, pero mi cuerpo no respondía, y ahí te das cuenta de que ha llegado el momento" de retirarse, dijo el cuatro veces campeón olímpico, de 40 años, tras confirmar que dejará el atletismo en septiembre, en el Great North Run, en el noroeste de Inglaterra.

- Una primera obra maestra -

La hazaña del keniano Kiptum llegó tras una primera obra maestra, la firmada por Hassan. A sus 30 años, la neerlandesa ya es una leyenda del atletismo, en la pista. Pero debutaba en maratón y nadie sabía lo que podía ofrecer.

Tras el abandono en los primeros minutos de la vencedora en 2019 y 2020 y poseedora del récord del mundo, la keniana Brigid Kosgei, la carrera parecía abierta. Pero al inicio de la prueba, Hassan parecía más una curiosidad que una verdadera favorita frente a corredoras más expertas en la distancia, como la campeona olímpica keniana Peres Jepchirchir.

Tras una hora de carrera, pareció incluso descartada, obligada a ralentizar su ritmo al sentir molestias en la parte izquierda de la carrera, quedando rezagada respecto al grupo de cabeza. Pero siguió luchando y sin forzar remontó para alcanzar al grupo de cabeza formado por cuatro atletas, aprovechando un bajón del ritmo de las primeras.

A 500 metros de la línea de meta, estaba en lucha con la etíope Alemu Megertu (2ª) y Jepchirchir (3ª), pero la velocidad de punta superior de esta especialista de la pista le hacía la mayor candidata para ganar el esprint. Su última aceleración no dejó ninguna posibilidad a Megertu y a Jepchirchir, para terminar con un tiempo respetable (2h18:33).

"No pensaba poder terminar y no solo he terminado, sino que he ganado", explicó Hassan a la BBC pocos minutos después de llegar a meta.

"Es simplemente increíble, no lo olvidaré nunca", añadió.