Hawks se aseguran playoffs, Celtics tocan récord de triples y el Este es un hervidero

Los Atlanta Hawks sellaron este viernes su paso a los playoffs de la NBA con una victoria por 124-102 sobre los Cleveland Cavaliers, en una jornada en la que los Boston Celtics metieron 29 triples y la pelea en la Conferencia Este sigue al rojo vivo por los cupos a la postemporada.

A continuación, las principales escenas de la jornada hasta ahora.

-Hawks sellan su boleto-

Atlanta aseguró su lugar en los playoffs de la NBA con una victoria de 124-102 sobre los Cleveland Cavaliers, empujados por 29 puntos de CJ McCollum, la máxima anotación del partido.

Los Hawks llegaban al encuentro sextos en el Este y aún corrían el riesgo de caer al torneo de repesca, donde los equipos clasificados del séptimo al décimo lugar lucharán por los dos últimos puestos de playoffs en cada conferencia.

Nickeil Alexander-Walker y Jalen Johnson anotaron 18 puntos cada uno, y Dyson Daniels aportó un triple-doble de 13 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias para los Hawks, que lideraban 61-48 al descanso y se distanciaron con una racha de 16-0 al final del tercer cuarto.

Los Cavaliers, con el cuarto puesto asegurado en el Este y la ventaja de jugar en casa en la primera ronda, mantuvieron a Donovan Mitchell y Jarrett Allen en su plantilla.

Los Celtics, que habían perdido la oportunidad de asegurar el segundo puesto tras su derrota ante los New York Knicks el jueves, ganaron con 29 triples, igualando el récord, en un triunfo por 144-118 sobre los New Orleans Pelicans.

Es la segunda vez en dos temporadas que los Celtics igualan el récord de 29 triples, establecido por primera vez por los Milwaukee Bucks en diciembre de 2020 y también igualado esta temporada por los Memphis Grizzlies.

-El Este es un hervidero-

Los 30 equipos jugaron en la penúltima jornada de la temporada regular, y más de una docena de equipos aún pelea su posición en los playoffs o el play-in.

Los Knicks aseguraron el tercer puesto en el Este con una victoria por 112-95 sobre los Toronto Raptors, que cayeron del quinto al sexto puesto en el Este a falta de un partido.

Los Raptors tienen el mismo récord de 45-36 que el séptimo clasificado, Orlando Magic, que venció a los Chicago Bulls 127-103.

Los Philadelphia 76ers, con bajas importantes, superaron la ausencia de su estrella Joel Embiid, quien se recupera de una apendicectomía, para vencer a los Pacers 105-94 en Indiana.

Octavos en el Este, los Sixers aún tienen posibilidades matemáticas de superar a los Raptors y a los Magic el domingo para evitar el play-in.

Sin embargo, los Charlotte Hornets quedaron clasificados para el play-in tras su derrota 118-100 ante Detroit, líder de la Conferencia Este.

- Regresa Wembanyama -

Los San Antonio Spurs, ya clasificados, vencieron a los Dallas Mavericks 139-120 gracias a los 40 puntos, 13 rebotes, cinco asistencias y dos tapones de su superestrella Victor Wembanyama.

El francés regresó a la acción tras perderse un partido por una contusión en las costillas.

Con 64 partidos de temporada regular y la final de la NBA Cup en su haber, Wemby ha cumplido con el mínimo de 65 partidos necesarios para optar a los premios de la temporada, incluidos el de Jugador Defensivo del Año y el de Jugador Más Valioso.

Wembanyama reafirmó su condición de aspirante al MVP con su quinto partido de la temporada de 40 puntos en tan solo 26 minutos en la cancha.