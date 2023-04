ML: ¿Cuánto se invierte para ser un triatleta de alto nivel? EA: “Lo más importante que se invierte es el tiempo, que no vuelve. En la semana paso de 17 a 24 horas de entrenos. En cuanto a dinero se gasta en un mes normal unos 415 Balboas, esto incluyendo mensualidades de los coach de triatlón, técnico de natación, mantenimiento de bike, masajes deportivos y nutricionista. Debemos tener en cuenta que los meses de competencia son en los que más se gastan y más cuando las competencias son en el extranjero puede estar entre 1,500 a 2,500 Balboas”.

ML: ¿Qué le pediría a las autoridades y a la empresa a privada en Panamá para apoyar el deporte? EA: “A las autoridades les pediría que apoyen más el triatlón, pues hay talento. Yo no recibo ningún apoyo de parte de las autoridades encargadas. Al sector privado, lo único que puedo decir, es agradecer por siempre brindarme ese respaldo mediante amigos, patrocinadores y mis entrenadores que son fundamentales (Billy Gordon y Armando Abaunza)”.

ML: ¿Por qué decantarse por el triatlón? EA: “Es una disciplina totalmente fuera de mi zona de confort, pues antes sólo era corredor. En mis inicios fue bastante difícil. No tenía o no conocía un lugar donde entrenar, pero conocí al profesor Ernesto González, que fue una pieza fundamental para mi desarrollo inicial. También estoy agradecido con todo el apoyo de mi mamá, Ericka Tuñón, y de mi tía, Lizy Puchi”.

ml | “El año 2023 sin duda alguna hasta ahora ha sido de mucho entreno y meterle muchas ganas a la pretemporada y con el gran resultado en el Ironman 70.3 Panamá (del pasado 12 de marzo). Gané el primer lugar en la categoría 18-24, fui 5to en el overall (cuadro de hombres), y de los atletas que representamos a Panamá, fui el primero en cruzar la meta. Este 2023, me gustaría cumplir con mi calendario nacional e internacional, poder conquistando metas y logros”, indicó Acosta. “En el 2022, me convertí en el campeón juvenil del año, era el segundo año que ganaba el campeonato nacional juvenil”, añadió.