"He hecho realidad un sueño", dice emocionada María Pérez en el Mundial de atletismo

La atleta española María Pérez, que vivió este domingo el mayor éxito de su carrera al coronarse campeona del mundo de 20 kilómetros marcha, no pudo ocultar las lágrimas de emoción tras haber "hecho realidad un sueño".

En su paso por la zona mixta, ya con la medalla dorada colgada al cuello, Pérez se fundió en un abrazo, sin parar de llorar de la emoción, con su entrenador, Jacinto Garzón, ante la mirada de los periodistas que esperaban sus declaraciones.

Enjugándose las lágrimas, la marchadora andaluza de 27 años celebró el gran logro conseguido en la Plaza de los Héroes de Budapest.

"Cuando di el hachazo [el ataque que le puso en cabeza pasado el km 15], me dio un tirón y entonces dije, pues para adelante, no hay dolor. Al final he hecho realidad un sueño y también un sueño de mi equipo", afirmó Pérez.

El problema físico lo tuvo en los isquiotibiales de la pierna izquierda y María Pérez confía en que no sea grave, para estar en plena forma en su otro reto en Budapest-2023, los 35 km marcha, donde es la actual plusmarquista mundial.

"Ojalá no sea nada para estar bien los 35 kilómetros", deseó.

"Soy una atleta de alto nivel y estoy mentalizada que no hay celebraciones hasta que pasen los 35 kilómetros, hasta entonces nada. Luego, el jueves, ya iremos a quemar Budapest", sonrió.

En la carrera de este sábado, se mantuvo siempre en el grupo de cabeza hasta que, a falta de cinco kilómetros, atacó, tomó los mandos y solo fue seguida por la australiana Jemima Montag, a la que luego descolgó.

"En el final de la carrera tenía controladas al resto, tenía 100 metros de ventaja y aunque yo frenara sacaba ya 10 o 20 segundos. Al final he parado un poco el ritmo porque quería disfrutar el momento, abrazarme a mi entrenador", explicó.

"Mi objetivo principal aquí eran los 20 kilómetros. Tengo mi plaza para los Juegos de París, que es muy importante para mí, para prepararlos con tranquilidad. Allí intentaré quitarme la espina [del cuarto puesto en los Juegos de Tokio en 2021]. La disciplina olímpica siguen siendo los 20 kilómetros", recordó.

Como ya hiciera su compatriota Álvaro Martín al coronarse campeón mundial el sábado en la prueba masculina, María Pérez reivindicó la importancia de la marcha en un momento en el que su futuro parece amenazado por los planes de reforma en torno a la disciplina, con temores incluso de que pueda quedar fuera del programa olímpico en Los Angeles-2028.

"Cuando visto la camiseta de la selección española lo doy todo, siempre lo he hecho. Hasta en los malos momentos y vomitando he terminado. Al final no hay mejor manera para decir que la marcha española sigue adelante. Ayer lo dijo Álvaro y apoyo todo lo que dijo. Los atletas no somos nada sin los entrenadores y España tiene el mejor equipo de entrenadores", se enorgulleció.