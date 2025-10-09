Hermano de atleta italiano, suspendido por haber espiado a Marcell Jacobs

El hermano de Filippo Tortu, miembro del equipo de relevo 4x100 m italiano que se proclamó campeón olímpico en 2021 en Tokio, fue suspendido tres años por la Federación Italiana de Atletismo (FIDAL) por haber espiado al doble campeón olímpico Marcell Jacobs.

Giacomo Tortu, exatleta y actual presidente del club Raptors de Milán, fue sancionado con dos suspensiones por haber tratado de acceder con la ayuda de una agencia de detectives privados a datos personales de Jacobs, con la esperanza, según la prensa italiana, de demostrar que éste había recurrido al dopaje.

La primera suspensión, pronunciada por la FIDAL, de una duración de 30 meses, se justifica por "la violación del respeto y del cumplimiento de los estatutos y reglas federativas, así como los principios de lealtad, integridad, equidad deportiva y disciplina, que constituyen los fundamentos del deporte".

La segunda, de seis meses, se añadió a la primera "por haber cometido la infracción con el objetivo de cometer o de disimular otra, o por asegurarse así mismo o a otro una ventaja".

La FIDAL precisó en su comunicado que Filippo Tortu era "completamente ajeno a la iniciativa del acusado".

Tortu y Jacobs formaban parte del equipo de relevos que dio la sorpresa general, conquistando el título durante los Juegos Olímpicos en 2021, algo inédito en el atletismo italiano.

Cuatro días antes, Jacobs, que hasta entonces no había logrado un gran título en su palmarés, y que era un desconocido del gran público, venció en los 100 m, la prueba reina del atletismo en los Juegos Olímpicos con un crono de 9.8 segundos, por delante del estadounidense Fred Kerley y del canadiense Andre de Grasse.