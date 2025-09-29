Hills, astro de los Dolphins, sufre grave lesión en choque contra los Jets

El receptor estrella de los Miami Dolphins de la NFL, Tyreek Hill, fue retirado del campo en camilla por una grave lesión de rodilla durante la victoria de su equipo por 27-21 sobre los New York Jets, este lunes.

Hill, campeón del Super Bowl y uno de los mejores receptores de la NFL, salió en el tercer cuarto del campo del Hard Rock Stadium de Miami tras ser tacleado por el esquinero de los Jets, Malachi Moore.

Las imágenes del incidente mostraron cómo se torció la pierna de Hill en una posición antinatural, mientras los árbitros pedían atención médica desesperadamente.

El jugador de 31 años fue rápidamente subido a una camilla y retirado del campo mientras saludaba a los aficionados, con la pierna izquierda protegida por una férula.

El entrenador en jefe de los Dolphins, Mike McDaniel, informó que Hill sufrió una "luxación" en la rodilla y fue trasladado al hospital para recibir tratamiento, y allí pasará la noche.

"Sé que fue una luxación", dijo McDaniel. "Aparte de eso, estoy seguro de que mañana tendré más información".

La lesión de Hill es otro capítulo en una carrera plagada de éxitos y controversias.

Fue clave dentro del equipo de los Kansas City Chiefs que ganó el Super Bowl en Miami en 2020 y ayudó al equipo a volver al Super Bowl la temporada siguiente.

Fuera del campo, Hill se declaró culpable de agresión doméstica y lesiones tras un incidente en 2014 en el que presuntamente estranguló a su novia embarazada.

En 2019, fue investigado por agresión infantil tras un incidente en el que su hijo de tres años sufrió una fractura de brazo. Nunca se presentaron cargos en ese caso.

Hace un año, Hill se vio envuelto en un enfrentamiento con la policía de tránsito tras ser detenido mientras conducía hacia el partido inaugural de la temporada de los Dolphins.

Fue sacado a rastras de su automóvil y esposado en el suelo, en un caso que planteó dudas sobre el trato policial hacia las minorías.

Los cargos de tránsito en su contra fueron posteriormente desestimados.