Hipódromo necesita espacio y modernidad

Algunos panameños aseguraron que el Hipodrómo Presidente Remón debe mudarse del área de Juan Díaz, distrito de Panamá “al igual que el Rommel Fernández”, para darle “más oxígeno” tanto a los fanáticos como a conductores.

Armando Hernández señaló que “ya es tiempo de cambiarlo de lugar, en ese espacio se pueden construir otros centros deportivos”. Una nueva ubicación podría ayudar a obtener mayores recursos para toda la familia hípica, pues aunque hay planes para mejoras las históricas instalaciones, sus actuales administradores parecen no poder aprovechar lo que tienen.

Para Bartolomé Mafla Herrera, de la Asociación de Propietarios de Purasangres de Carrera de Panamá (Appucapa), en estos momentos “los premios que se entregan están muy bajos para los costos que tenemos (que afrontar) los dueños y los criadores”, por lo que “se necesita atraer más inversionistas y más apostadores de los hay”.

El dirigente hípico reconoció que la empresa administradora del hipódromo no ha hecho lo suficiente para elevar la imagen de la hípica ni buscar que sea más atractiva esta actividad en ese recinto: “No es que no quieran hacerlo, es que no pueden, por los escasos recursos con los que cuentan”.

Por ley, el Estado panameño entrega un subsidio de $4 millones anuales al hipódromo para repartir en premios (2 millones cada 6 meses). Según la Junta de Control de Juegos, del Ministerio de Economía y Finanzas, de $700 a 800 mil mensuales en ganancias genera el hipódromo, unos $8 millones al año, que se dividen en impuestos al Estado, un porcentaje a los gremios hípicos y a la empresa concesionaria.

Por más de cuatro décadas el Estado administró el óvalo juandieño, luego de una paréntesis de casi dos años de negociaciones con diferentes compañías internacionales, desde octubre del año 2005, la empresa Hípica de Panamá, S.A., subsidiaria del Grupo Codere, una multinacional española que maneja juegos de azar, asumió la administración del Hipódromo Presidente Remón, por 20 años prorrogables.