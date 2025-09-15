Hipódromo tendrá desde hoy nuevas medidas en ceremonia de premiación

<span class="mln_uppercase_mln">redacción |</span> La gerencia del Hipódromo Presidente Remón, ubicado en Juan Díaz, reiteró, en sendos comunicados, que, a partir de hoy, 16 de septiembre, implementará protocolos de seguridad en el recinto de gandores y en la premiación (paddock abierto).<span class="mln_uppercase_mln">Los documentos, la administradora del hipódromo, Hípica de Panamá S.A. indica que las medidas buscan preservar la seguridad, el orden, la imagen institucional y la solemnidad en cada ceremonia. </span><span class="mln_uppercase_mln">Los protocolos tocan temas como 'vestimenta adecuada y respetuosa para la ocasión' [premiación], nada de shorts, camisetas sin mangas ni chancletas, no entrar con bebidas alcohólicas y ningun tipo de bebida, vaso o botella, con excepción de la copa de brindis que entregue el equipo protocolar, control de acceso a personas que incumplan con las disposiciones, entre otros procedimientos.</span>