Hipódromo tendrá desde hoy nuevas medidas en ceremonia de premiación

redacción | La gerencia del Hipódromo Presidente Remón, ubicado en Juan Díaz, reiteró, en sendos comunicados, que, a partir de hoy, 16 de septiembre, implementará protocolos de seguridad en el recinto de gandores y en la premiación (paddock abierto).

Los documentos, la administradora del hipódromo, Hípica de Panamá S.A. indica que las medidas buscan preservar la seguridad, el orden, la imagen institucional y la solemnidad en cada ceremonia.

Los protocolos tocan temas como “vestimenta adecuada y respetuosa para la ocasión” [premiación], nada de shorts, camisetas sin mangas ni chancletas, no entrar con bebidas alcohólicas y ningun tipo de bebida, vaso o botella, con excepción de la copa de brindis que entregue el equipo protocolar, control de acceso a personas que incumplan con las disposiciones, entre otros procedimientos.