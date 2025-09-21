Hocker sucede a Ingebrigtsen como campeón mundial de 5.000 metros

El estadounidense Cole Hocker se proclamó nuevo campeón mundial de los 5.000 metros, este domingo en Tokio, sucediendo en el palmarés a la estrella noruega Jakob Ingebrigtsen, lejos de su mejor forma y que solo pudo ser décimo.

Hocker aceleró en los últimos 200 metros para tomar los mandos de la carrera y terminar imponiéndose con un crono de 12:58.30, delante del belga Isaac Kimeli (12:58.78, plata) y del francés Jimmy Gressier (12:59.33, bronce), que no pudo lograr el doblete del fondo tras haberse llevado el pasado domingo los 10.000 metros.

El estadounidense nacido en Indiana hace 24 años logra su primera medalla mundial y su segundo gran título, después de haber sido campeón olímpico de 1.500 metros el año pasado en París.

Este título supone una redención para él en este Mundial de Tokio, después de haber sido descalificado en los 1.500 metros en semifinales, por un codazo en carrera a un rival.

Ingebrigtsen, por su parte, evidenció que está lejísimos de su forma habitual.

En los 1.500 metros ni siquiera superó las series de primera ronda y su décimo lugar en los 5.000 metros, donde es campeón olímpico y donde se llevó los dos últimos oros mundiales, fue la confirmación inapelable.

Empezó el año 2025 muy bien, con un doblete mundial bajo techo en marzo en 1.500 y 3.000 metros en Nankín (China), pero una lesión de tendón de Aquiles le tuvo sin competir en la temporada al aire libre, hasta este Mundial, donde confiaba en regresar a lo grande.

El único latinoamericano en la final fue el joven uruguayo Valentín Soca, decimoquinto y penúltimo (13:34.35).