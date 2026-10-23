Homenaje a la familia Pérez

Para la cartilla de este domingo del Hipódromo Presidente Remón se estará rindiendo un merecido reconocimiento a una de las familias más connotadas del hipismo panameño, tratándose de José A. Pérez, Bernabé Pérez Frachiola y José A. Pérez Alberaez.

Con este homenaje se quiere resaltar su exitosa carrera como propietarios, criadores e importadores de caballos. Siendo así, para la sexta prueba de dicha velada se celebrará la versión 22 del evento clásico, donde siete potrancas de dos años salen en busca de la victoria en 1,100 metros y premio de $23,600, en la prueba que inicia la Triple Corona Nacional Juvenil de potrancas de dos años.

La yegua a batir

Para la prueba, todos los indicadores apuntan hacia la victoria de Miss Tik Tok, con silla de Yonis Lasso, alazana que hizo su primera incursión a la pista con un impresionante estreno triunfal. Como rivales surgen Bella Bella, con las botas de Jesús Barría y Sol Epic Dancer, con monta de Jimmy Carrión. El resto de la nómina la componen: Malvinas (Luis Santos), Walker Mania (Johan Garibaldo), Infinity Golden (Ariosto Delgado) y Linda V (Omar Hernández).

Gran entusiasta hípico

José A. Pérez Álvarez se inició en la hípica panameña en 1966 al adquirir el ejemplar Mi Conciencia, luego fue preparador y criador de ejemplares pura sangre de carrera. Es dueño del Stud Socrates P, con más de 40 años de existencia, además fue presidente de la Sociedad de Dueños de Caballos de Carreras de Panamá, en múltiples ocasiones. Como regente del gremio logró la obtención de los premios de la carrera para los dueños en base a un porcentaje de las apuestas, lo que permitió a mediados de los años 1,980 multiplicar los ingresos.

Se registró la elaboración de la convención colectiva de los empleados de establos, que permite una participación de un porcentaje de los premios de los caballos que cuidan.

Introducción del Seguro Social con una cuota especial, que ha permitido a muchos empleados vinculados al cuido de los caballos a gozar de una jubilación.

El caballo con mayores satisfacciones para el Stud Socrátes P fue el argentino Hechizado, que ganó más de $100,000 en Panamá y otros $400,000 en EE.UU. Fue vendido en EE.UU. por $200,000, cifra récord en ese momento y logró ganar el Brooklyn Handicap (Grado 1), en Belmont Park. Igualando el récord de pista con el fusta criollo Rubén Hernández. Fue laureado como el Caballo Importado del Año como juvenil y luego como tres añero. Entre otros buenos ejemplares de Pérez, ganadores de clásicos de las décadas 1980 -90, se incluyen a Azrael, Prince Holly Boy y Sara I Miss You. El 9 de febrero de 2010 fue exaltado al Salón de la Fama de la Hípica Panameña en la categoría de Propietarios.