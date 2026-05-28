Hoy se conocerán los inscritos al Presidente

Esta tarde cerrará el periodo de inscripción de los ejemplares que aspiran a participar de la versión 97 del Clásico Presidente a desarrollarse el próximo 7 de junio en el Hipódromo Presidente Remón, ubicado en Juan Díaz, Ciudad de Panamá. Cada propietario de los equinos a participar en este clásico en distancia de 2,100 metros deberán pagar hasta las 5 de la tarde como cuota inicial 750 balboas.

Posteriormente, el domingo a la misma hora tendrán que cancelar 1,500 balboas, cuota final que los hace partícipes de este evento. La prueba más emblemática de la actividad hípica panameña tendrá posiblemente una inscripción de 12 ejemplares de la talla de Come Candela, Imperante, Motek, Sol Abuelo Carlos, Bustin Fox, De Chambeau, Booz Baruc, Full Inox, Nux, Tuto Babe, Into Justice y Roaring Justice.

El clásico Presidente capta la atención de propios y extraños que visitan el Hipódromo Presidente Remón a apreciar a los mejores ejemplares en la carrera más larga de la temporada hípica.

Quien se corone ganador se llevará una bolsa de más de 75 mil balboas. Es importante informar que el próximo martes 2 de junio a las 10 de la mañana se efectuará el sorteo de carriles de este importante clásico.

La programación dominical del próximo 7 de junio será épica y las puertas del óvalo juandieño abrirán a partir de las 12 del mediodía donde los adultos pagarán tres dólares, jubilados dos y niños un balboa.