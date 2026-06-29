Ignacio Buse logra en Wimbledon su primera clasificación a segunda ronda en un Grand Slam

El tenista peruano Ignacio Buse, de 22 años, superó este lunes por primera vez la ronda inicial de un torneo del Grand Slam al batir en Wimbledon al estadounidense Emilio Nava, en cuatro sets.

Buse se impuso por 7-6 (7/3), 3-6, 7-5 y 6-0, en el primer enfrentamiento entre ambos jugadores.

El estadounidense, de 24 años, y de origen mexicano, cometió muchos fallos, sumando 38 errores no forzados, frente a los 13 del peruano.

"Estoy muy contento. Llega la primera (victoria en un Grand Slam) y estoy muy feliz por ese triunfo. Sé que es un triunfo también histórico para el Perú y espero que la gente esté muy contenta", señaló Buse tras el partido.

"Creo que voy como superando escalones. Una primera victoria en un Grand Slam es especial para mí. Pero quiero seguir. Creo que estoy jugando bien, que me estoy adaptando bien y creo que lo puedo hacer bien", añadió.

- Inicio de partido competido -

El estadounidense Nava, 87 de la ATP, comenzó plantando cara a Buse, forzando el tie-break en el primer set y ganando la segunda manga.

El tercer set fue también muy igualado y el estadounidense perdió su servicio en la parte final de la manga.

Tras ese competido set, Nava se desmoronó tanto mental como físicamente en la cuarta manga, que ganó el peruano con un contundente 6-0.

Hasta ahora, Buse no había logrado superar la primera ronda en sus participaciones en Grand Slam.

El peruano lo ha conseguido en su primera participación en Wimbledon, después de haber caído en la ronda inicial en el US Open en 2025 y en Roland Garros este año.

El peruano llega a Wimbledon después de haber logrado a finales de mayo, en Hamburgo (Alemania) sobre polvo de ladrillo, su primer título ATP.

"Creo que me sorprendí a mí mismo en Hamburgo. Este último par de semanas han sido como de nuevo formar una base como para de nuevo tener nuevos objetivos, seguir mejorando", señaló Buse.

Tras su triunfo en primera ronda, el peruano, 34 del ránking ATP y trigesimoprimer cabeza de serie en Wimbledon, se medirá el miércoles en segunda vuelta con el también estadounidense Jenson Brooksby, 81 de la ATP, que se impuso este lunes al australiano Aleksandar Vukic, en tres sets, por 7-6 (9/7), 6-1 y 6-1.

"Quiero jugar bien (en Wimbledon). No voy a decir un resultado, voy a decir que quiero competir bien. Sé que lo puedo hacer bien acá y por qué no seguir avanzando. Es importante tenerse fe", indico el tenista sudamericano.

Buse es consciente de que Perú estará pendiente de su actuación en Wimbledon.

"Sé que están muy entusiasmados conmigo. Cuando entro a la cancha trato de no pensarlo. Siempre hay muchos peruanos, sitio donde vaya, pero lo que más pienso es en tenis, en lo que tengo que mejorar. Y lo externo, tratar de no pensar en ello. Cuando estoy ya desconectado, sin hacer nada y enfocándome en otras cosas, ahí sí puedo disfrutar de lo bonito que es el público peruano", señaló.