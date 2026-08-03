Impacto ‘a otro nivel’

“Por cada dólar invertido, a Panamá le quedó $2.99”. Así se refirió la presidenta del Comité Olímpico de Panamá (COP), Damaris Young, sobre el retorno económico al país de los Juegos Sudamericanos de la Juventud Panamá 2026. La cuarta edición de este evento deportivo multidisciplinario reunió a más de 2,000 atletas, de 14 a 17 años de la región, en Ciudad de Panamá y una subsede en Playa Venao, el pasado 12 al 25 de abril.

“Ya estamos en la fase de cierre final del informe que vamos a rendir a toda la nación, ya recibimos el informe definitivo de parte de Deloitte, quienes hicieron la evaluación de impacto económico. Aumentamos la inversión específica en lo que fue la marca país en casi 25 veces, entre muchos otros elementos sumamente positivos. Esperamos prontamente presentarle al país la memoria final, ese informe de autores externos independientes y así rendir cuentas al país sobre todos los impactos positivos que ha tenido la celebración de los Juegos Sudamericanos de la Juventud”, resaltó Young.

El Gobierno Nacional realizó una inversión de $24.6 millones como presupuesto a estos juegos, y Pandeportes anunció que se proyectó un retorno a la economía del país por más de B/.75 millones.

En tanto, la también abogada recalcó que todo el equipamiento deportivo comprado para esta justa se está y se entregará a las federaciones nacionales deportivas o de manera directa a Pandeportes, “por ejemplo: para atletismo, la cancha de futsal, centro acuático, eso va directamente a Pandeportes como una donación, al servicio de todo el país”, dijo.

Tras finalizados los juegos, varias organizaciones deportivas han recibido implementos y equipamiento deportivo enmarcados en el “Proyecto Legado Panamá 2026”.