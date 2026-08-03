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El potro criollo se coloca en la primera línea de la Triple Corona y del Clásico del Caribe
Omar Batista | Indian Music se acerca a la meta para ganar holgadamente la prueba clásica.
Omar Batista | El alazán Indian Music luce la herradura de flores naturales.
Omar Batista | Eric Antonio Delvalle entrega la copa del triunfo a los propietarios del ganador.
Marcos Thils
03 de agosto de 2026
1:55.0
El tiempo que empleó el ganador Indian Music en la distancia de la carrera.
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