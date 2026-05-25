Indian Music captura el Clásico Familia Carrillo

Con una exigente conducción de Yonis Lasso, el caballo Indian Music aseguró la tarde dominical la quinta versión del Clásico dedicado a la familia Carrillo.

Desde que sonó el timbre en el poste de los 1,400 metros Mr. Grimaldo, Wonderfull Winner y Fire Light tomaron la iniciativa y se fueron a la punta, mientras Gold Edition tuvo una mala salida.

Cuando pasaron los primeros cuatrocientos metros ya tenían encima a Indian Music. Fue allí cuando el hijo de California Music en India Mora comenzó a desarrollar y armar su plan de carrera para los mil metros restantes.Al pasar los 800, Yonis Lasso le dio la orden para apretar el paso, mientras era seguido de Fire Light, Mente Brillante, Mr. Grimaldo, Silencio Criminal y Just Ben Hur.

En la tierra derecha, el equipo propiedad del Stud Campo Azul arrancó a correr para conquistar este gran clásico.

Detrás del equino ganador llegaron Fire Light, Mente Brillante, Gold Edition y Just Ben Hur.

Este ejemplar criado en el Haras Cerro Punta registró 1.26.4 los 1,400 metros y devolvió a la primera posición $4.20.

Está prueba, que forma parte del calendario clásico, sirvió como antesala a lo que veremos en los próximos meses que será la ruta a la triple corona de machos rumbo a la Serie Hípica del Caribe.