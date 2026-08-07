Infantino recibe en Colombia el apoyo del fútbol de Sudamérica

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, recibió este viernes en Colombia el apoyo del fútbol de Sudamérica, tras la crisis desatada por su abortado plan para abrir las puertas de la institución que preside al capital privado.

El patrón del balompié mundial llegó en la madrugada a la ciudad de Cali para asistir a la posesión presidencial del ultraderechista Abelardo de la Espriella.

La visita ocurre en momentos de alta tensión para la FIFA por el rechazo generalizado al proyecto, ya retirado, que permitía inversión privada en actividades comerciales y deportivas del organismo, incluidos los Mundiales.

El sismo tiene lugar, además, antes de las elecciones de marzo próximo, en las que Infantino espera reelegirse para un nuevo mandato de cuatro años.

Para conseguirlo, debe obtener la mayoría de los votos de los 211 miembros de FIFA. La confederación de Europa (UEFA), con 55 afiliados a la institución global, se perfila como su gran opositora.

El directivo, único candidato para los comicios, declinó responder a una pregunta de un periodista de la AFP en Cali sobre si daba por superada la crisis.

"Tenemos siempre que mirar en los ojos de estos niños que les da igual lo que hablamos, los discursos y todo esto", dijo luego el italo-suizo durante un primer evento en la calurosa ciudad del Pacífico colombiano ante decenas de niños vestidos con uniformes de fútbol.

"Lo importante es que hacemos todo lo que podemos porque estas niñas y esos niños puedan disfrutar del deporte más mágico", añadió.

- "No siempre hay que estar de acuerdo" -

Su aterrizaje en Colombia coincidió con el respaldo a su gestión y liderazgo por parte de varias de las diez federaciones sudamericanas que conforman la Conmebol, primera confederación en respaldar públicamente su reelección en abril pasado.

A los espaldarazos de la poderosa Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de su par de Paraguay, expresados el jueves, se sumó este viernes uno muy claro de Venezuela y otro de Ecuador.

Las instancias celebraron, en línea con un comunicado divulgado el jueves por la Conmebol, el retiro de la controvertida iniciativa.

Hacemos un llamado "a preservar la institucionalidad en el fútbol y confiamos en que usted y quienes hoy están en la cabeza del fútbol, van a continuar trabajando en pro de nuestro deporte", dijo la federación ecuatoriana.

Infantino está en Colombia junto a los presidentes de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y de la federación local, Ramón Jesurún. Este último, muy cercano a él, también es miembro del Consejo de la FIFA.

"No se puede desconocer ese gran trabajo (de Infantino)", dijo Domínguez a un medio local en Cali. "Hay que seguir trabajando por el fútbol, con diálogo, no siempre hay que estar de acuerdo".

El presidente de la Conmebol enarbola las banderas para ampliar el Mundial 2030 a 64 equipos, frente a los 48 que participaron en Norteamérica 2026.

La edición centenaria del certamen se disputará principalmente en España, Portugal y Marruecos, aunque tres partidos inaugurales tendrán lugar en Argentina, Paraguay y Uruguay.

Infantino no se ha opuesto a la propuesta del jefe sudamericano tras el éxito financiero de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

"Estamos trabajando para tener una fase completa" en Argentina, dijo el jefe de la AFA, Claudio Tapia, en una entrevista transmitida el jueves por TyC Sports.

- Pedido de dimisión -

Tras su fallido plan, Infantino enfrenta una dura oposición de la UEFA y de la Concacaf (Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe).

La UEFA amenazó con boicotear las competencias de la FIFA, incluidos los Mundiales, si no se retiraba el proyecto.

La Federación Noruega de Fútbol va "a pedir al presidente de la FIFA que dimita ahora", dijo este viernes Lise Klaveness, jefa del órgano, uno de los más críticos de Infantino.

Pero el patrón del balompié encontró amparo en el apoyo manifestado el jueves por la confederación africana (CAF), con sus 54 miembros afiliados a la FIFA, el mayor número después de la UEFA.

Cercano a figuras de la derecha internacional, como el mandatario estadounidense, Donald Trump, Infantino asistirá a la investidura presidencial de De la Espriella.

La toma de posesión se realiza de manera excepcional en Cali, una ciudad del suroeste del país golpeada con frecuencia por ataques de guerrillas.

El presidente electo se apartó de la tradición de hacerlo en Bogotá ante el Congreso, como un mensaje contra las organizaciones criminales en medio de la peor ola de violencia de la última década en Colombia.