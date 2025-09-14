Ingaterra vence a Escocia y se une a Francia en 'semis' de Mundial femenino de rugby

Inglaterra, favorita del Mundial femenino que disputa sobre su suelo, dominó a Escocia (40-8) este domingo en Bristol y se clasificó a semifinales, donde le espera Francia.

Las inglesas, avasalladoras en fase de grupos con tres victorias cómodas, han estado en semifinales en todas las ediciones de la Copa del Mundo femenina, creada en 1991.

Las Red Roses pasaron por encima de las escocesas, con seis tries, dos de ellos de la pilar Kelsey Clifford. El seleccionador John Mitchell aprovechó para realizar rotaciones en el segundo tiempo.

Las inglesas no han perdido un solo partido desde la final del último Mundial, cuando cayeron ante Nueva Zelanda.

Volverán a jugar el sábado en Bristol ante Francia, que venció a Irlanda en Exeter (18-13).

En la otra semifinal se enfrentarán Canadá y Nueva Zelanda.