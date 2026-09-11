Ingebrigtsen gana los 5.000 metros de los Ultimate Championships

El campeón olímpico noruego Jakob Ingebrigtsen conquistó este viernes en Budapest los 5.000 metros de los Ultimate Championships, la nueva competición de la Federación Internacional de Atletismo, con un crono de 12 minutos, 59 segundos y 24 centésimas.

Después de meses lesionado, Ingebrigtsen se proclamó campeón de Europa de esta distancia en agosto, en su regreso a la competición.

En la capital húngara, superó esta vez a los estadounidenses Cole Hocker (13:00.05) y Parker Wolfe (13:00.13).

Bien situado en el grupo de cabeza en el inicio de la última vuelta, Ingebrigtsen impresionó dejando atrás claramente al resto en una última recta memorable.

Después de un año y medio de lesiones en el tendón de Aquiles, que marcaron su temporada de 2025, decidió operarse a principios de este año.

Con su victoria este viernes, Ingebrigtsen se embolsa 150.000 dólares (129.000 euros), más del doble de la cantidad que logra un campeón mundial (70.000 dólares).

Puede seguir ampliando su palmarés y su cuenta bancaria este fin de semana ya que participará el domingo en los 1.500 metros, una distancia para la que recibió una invitación especial de parte de World Athletics.

En ese kilómetro y medio se espera especialmente su duelo con su gran rival británico Josh Kerr.