Ingebrigtsen renuncia a los 1.500 m de los Ultimate Championships

El noruego Jakob Ingebrigtsen, que el viernes ganó los 5.000 metros de los Ultimate Championships, renunció este sábado a aspirar al doblete al declararse baja para los 1.500 metros de esta nueva competición de atletismo, que debía disputar el domingo en Budapest.

Ingebrigtsen regresó en agosto a la competición después de un año y medio de lesiones en el tendón de Aquiles, que hundieron su temporada de 2025 y le obligaron a pasar por quirófano en el inicio de este año.

Retomó la competición en agosto para llevarse el oro europeo de 5.000 metros, pero ya entonces renunció a los 1.500 metros en esa cita continental.

En las últimas semanas sí que participó en los 1.500 metros en distintas reuniones, sin conseguir la victoria.

En Budapest se esperaba que pudiera protagonizar un gran duelo el domingo con el británico Josh Kerr, gran favorito a la victoria.

Los organizadores habían buscado ese atractivo pulso e incluso habían emitido una invitación especial para que Ingebrigtsen pudiera participar en los 1.500 metros en la capital húngara, pero el fondista nórdico ha preferido dar un paso atrás porque no se siente lo suficientemente sólido para un desafío tan exigente.

"He tomado la decisión de no participar en los 1.500 metros. Desgraciadamente, no estoy para encadenar carreras", explicó en un vídeo en Instagram.

"Me gustaría mucho que la situación fuera diferente y poder recuperarme más rápido, pero vengo de dos años complicados, con lesiones en el tendón de Aquiles, y estoy obligado a ser más razonable", apuntó.