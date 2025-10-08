Insaciable, Pogacar vence también en los Tres Valles Varesinos

Nueve días después de su título de campeón del mundo y apenas 48 horas después de su victoria en los campeonatos europeos, el ciclista esloveno Tadej Pogacar dominó los Tres Valles Varesinos en Italia este martes, despegándose de sus rivales a más de 20 kilómetros de la meta.

Ya sea en Kigali, en Drôme-Ardeche o en el ondulado recorrido alrededor de Varese, el lugar cambia pero no el guion escrito por el ogro esloveno, que firmó su 19ª victoria de la temporada y la 107ª de su carrera, tras una nueva cabalgada en solitario.

El danés Albert Philipsen (Lidl-Trek) y el francés Julian Alaphilippe (Tudor), que terminaron a 45 segundos del corredor UAE, se hicieron con la segunda y tercera posición tras el esprint de un pelotón condenado a disputarse los puestos de honor.

'Pogi' lanza así un nuevo aviso de cara al Giro de Lombardía del sábado, último "Monumento" de la temporada, del que es cuádruple vigente campeón. El belga Remco Evenepoel, que no participó este martes y que quedó segundo en los campeonatos mundial y europeo por detrás de Pogacar, tratará de poner fin a la racha de su mayor rival.

Laureado ya en 2022 sobre los Tres Valles Varesinos, Pogacar fue uno de sus protagonistas en 2024 pero por motivos muy diferentes: apenas una hora después de la salida, se bajó de la bicicleta para reclamar y obtener la detención de la prueba debido a la lluvia y al frío.

Cumplió con su promesa de regresar en 2025 y dominó un exigente recorrido plagado de colinas de 200,3 km.

Los escapados del día, entre los que figuró el colombiano Egan Bernal, no pudieron hacer nada al ser atrapados a 30 km de la meta por Pogacar, asistido por su compañero mexicano Isaac del Toro.

A 22 km de la meta, incluso Del Toro perdió el ritmo del esloveno, que se despegó en un descenso para firmar un nuevo éxito en solitario.

En la prueba femenina, la italiana Longo Borghini se impuso a la neerlandesa Demi Vollering.