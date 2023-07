"Intentaremos volver y hacerlo mejor", afirma Rodríguez tras quedarse sin podio en el Tour

El ciclista español Carlos Rodríguez (Ineos), que no pudo entrar en el podio en su primera participación en el Tour de Francia, se mostró resignado al ocupar el quinto puesto tras la vigésima y penúltima etapa, este sábado, en que sufrió una caída.

"Tuve la mala suerte de que en un descenso, la rueda de adelante, no sé lo que pasó, se rompió un radio y la rueda se me fue en una curva", afirmó el ciclista andaluz de 22 años.

Carlos Rodríguez, que tuvo una dura caída a 97 km de la meta, en la que llegó a sangrar de la ceja izquierda, fue duodécimo en la jornada, a 58 segundos del vencedor del día, el esloveno Tadej Pogacar (UAE).

El andaluz termina al final en quinta posición de la general, a 12:57 del ganador virtual del Tour, el danés Jonas Vingegaard (Jumbo), en un debut en la Grande Boucle en el que ganó la decimocuarta etapa.

"Los compañeros han estado hoy de diez. Me han dado todo lo que he necesitado y yo por mi parte he dado todo lo que tenía, pero no ha sido suficiente", explicó Rodríguez.

"Al final tengo que estar contento porque me he dejado todo. Gracias en especial a Omar (Fraile) y a Tom (Pidcock), que han hecho un trabajo de diez al final. Pero bueno, intentaremos volver otro año y hacerlo mejor", concluyó el granadino, al que la prensa española coloca la temporada que viene en el Movistar.

Rodríguez fue el gran perdedor de la jornada, ya que no solo no logró recuperar la tercera posición en la general, sino que perdió su cuarta plaza.

El británico Adam Yates, quinto en la etapa, conservó su tercer puesto en la general, a 10:56 del ganador virtual del Tour, el danés Jonas Vingegaard (Jumbo), mientras que su hermano Simon (Jayco), cuarto en la etapa, subió también al cuarto lugar en la general, a 12:23 del danés.

Pogacar ganó la etapa dura de montaña de este sábado en los Vosgos, con seis puertos de montaña, delante del austríaco Felix Gall (AG2r Citroen) y de Vingegaard y los hermanos Yates, el quinteto de escapados.

Vingegaard se aseguró la victoria final en el Tour, antes del trámite de la última etapa del domingo en París, con una ventaja de 7 minutos y 29 segundos sobre Pogacar.