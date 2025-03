Inter Miami, Los Angeles FC y Pumas a sentenciar su pase a cuartos de la Copa de Concacaf

Impulsados por las ventajas logradas en sus partidos de ida, Inter Miami de Messi, Los Ángeles FC y los Pumas mexicanos buscarán esta semana confirmar sus pases a cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf de 2025.

Los octavos de final comenzarán a definirse el martes con tres partidos. En el estadio Lower.com Field, en Columbus, el LAFC se presentará con la ventaja más cómoda de las ocho llaves, un 3-0 sobre el Columbus Crew.

"Se trata de una serie de dos partidos y necesitamos otra brillante actuación en Columbus para avanzar en esta competencia", apuntó Steve Cherundolo, director técnico del LAFC.

El martes también se jugarán dos partidos que quedaron con la moneda en el aire. El Cruz Azul, ahora como local en el estadio Olímpico Universitario de Ciudad de México, tratará de destrabar el empate sin goles que trajo de su visita al Seattle Sounders.

Por su lado, los Tigres, con la ventaja de haber anotado gol de visita en el empate 1-1 con el FC Cincinnatti estadounidense, ahora será local en el estadio Universitario de Nuevo León, norte de México.

- Con mínima ventaja -

Luego de ganar como locales con idéntico marcador de 1-0, el Guadalajara y el Herediano costarricense visitarán al América y al Los Angeles Galaxy, respectivamente.

En un tercer clásico consecutivo -el sábado también se enfrentaron en la liga local-, América se enfrenta a las 'Chivas' en el estadio de la Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México.

Por su lado, el duelo entre el Galaxy y el Herediano se jugará en el Dignity Health Sports Park, en Carson, California.

La actividad del miércoles comenzará en el estadio Corona, en Torreón, donde el Monterrey del defensa español Sergio Ramos se enfrentará al Vancouver Whitecaps canadiense con el marcador igualado 1-1.

"El rival jugó mejor que nosotros", reconoció Martín Demichelis, entrenador argentino del Monterrey, tras el primer partido. "Ahora en México nos vamos a hacer fuertes".

Los 'Rayados' pidieron prestado el estadio Corona para este compromiso ya que su casa, el estadio BBVA, tendrá un concierto de la cantante colombiana Shakira el mismo miércoles.

- Visitas incómodas -

El jueves se resolverán las últimas dos series de octavos de final. En el estadio Nacional de Kingston, el Inter Miami buscará sellar el pase a cuartos tras lograr con apuros una ventaja de 2-0 sobre el Cavalier de Jamaica, que vendió cara la derrota.

Ante la dificultad que representó el Cavalier, el argentino Javier Mascherano, entrenador del Inter Miami, tomó el partido de ida como "un aviso de que los partidos se juegan en la cancha once contra once... Lo peor del fútbol es enfrentar a un rival que, si pierde, no pasa nada".

El último boleto para cuartos de final será para el ganador de la llave entre el Alajuelense y los Pumas, que ganaron en la ida 2-0 en el estadio Olímpico Universitario de Ciudad de México.

El jueves, el equipo costarricense buscará remontar como local en su estadio, el Alejandro Morera Soto, en Alajuela.

-- Partidos de vuelta de octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf (entre paréntesis los resultados que se registraron en los partidos de ida):

- Martes

En Columbus: Columbus Crew (USA) - Los Angeles FC (USA) (0-3)

En Ciudad de México: Cruz Azul (MEX) - Seattle Sounders (USA) (0-0)

En Monterrey: Tigres (MEX) - FC Cincinnati (USA) (1-1)

- Miércoles

En Torreón: Monterrey (MEX) - Vancouver Whitecaps (CAN) (1-1)

En Ciudad de México: América (MEX) - Guadalajara (MEX) (0-1)

En Carson: LA Galaxy (USA) - Herediano (CRC) (0-1)

- Jueves

En Kingston: Cavalier (JAM) - Inter Miami (USA) (0-2)

En Alajuela: Alajuelense (CRC) - Pumas (MEX) (0-2)