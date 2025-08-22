Interés por Eze es señal de "la ambición" del Arsenal, dice Arteta

El interés del Arsenal por fichar al centrocampista del Crystal Palace Eberechi Eze es una señal de la "ambición" del club londinense por acabar con 22 años sin ganar la Premier League, destacó este viernes el entrenador Gunner Mikel Arteta.

Los medios daban por hecho el fichaje de Eze por el Tottenham, pero el Arsenal hizo una oferta de 60 millones de libras (81 millones de dólares) más otros 7,5 millones de libras en bonus, que parece haber convencido al Crystal Palace a vender a su estrella al gran rival de los Spurs.

La llegada del internacional inglés elevaría a 260 millones de libras (350 millones de dólares) el gasto del Arsenal en fichajes para la temporada que acaba de empezar: Viktor Gyokeres, Cristhian Mosquera, Martín Zubimendi, Kepa Arrizabalaga, Christian Norgaard y Noni Madueke son los jugadores que ya han aterrizado en el Emirates Stadium.

El Arsenal acabó segundo en la Premier League en las últimas tres temporadas y no gana el campeonato desde 2004. El último título ganado por los Gunners, la FA Cup, se remonta a 2020.

"Mostramos la ambición de querer ganar grandes títulos y de seguir evolucionando y mejorando cada año", declaró Arteta en la conferencia de prensa previa al partido contra el Leeds de la segunda jornada de la Premier League.

"Queremos estar arriba en la liga, no solo persiguiendo o reaccionando o estando atrás, sino delante, y cada decisión que tomamos en cada área del club es para lograr eso", añadió el técnico vasco.

El fichaje de Eze se puso en marcha tras confirmarse la baja de larga duración del alemán Kai Havertz por una lesión de rodilla, aunque Arteta aseguró que no está relacionado.

"No estamos reaccionando a nada. Hemos estado preparándonos y entendiendo qué podíamos hacer y hemos decidido que éste es el mejor momento para hacerlo".

El Arsenal, no obstante, aún no ha hecho oficial la llegada del jugador de 27 años que se formó en la academia de los Gunners.

El Arsenal comenzó la carrera por el título con una victoria por 1-0 contra el Manchester United el pasado fin de semana.