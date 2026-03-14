Irlanda derrota a Escocia y se pone líder provisional del Seis Naciones

Irlanda vertió un jarro de agua helada sobre el sueño de Escocia (43-21) y de paso alimentó sus propias esperanzas para el título, este sábado en Dublín, a la espera del partido decisivo de Francia en Saint-Denis ante Inglaterra.

El XV del Gallo (2º, 16 puntos) deberá ganar este sábado el denominado "Crunch", para conservar el título por delante de los irlandeses, campeones en 2023 y 2024, y poseedores por el momento del primer puesto con 19 puntos.

"Es un momento raro, para un irlandés, apoyarlos (a Inglaterra), pero hemos controlado lo que podíamos controlar. Ahora vamos a relajarnos y los animaremos más tarde", declaró el capitán irlandés, Caelan Doris.

El XV del Trébol brilló bajo el sol de Dublín y apagó las ilusiones de la Escocia de Finn Russell, que soñaba con ofrecer a su país un primer título desde 1999.

El XV del Cardo escocés termina en tercer puesto, como en 2023, después de un torneo que comenzó perdiendo en Italia, y que enderezó con sus victorias ante Inglaterra y Gales, y sobre todo ante Francia (50-40).

Irlanda no tardó en lanzar las hostilidades, con una defensa de hierro y un ataque letal (tres tries en los 20 primeros munutos), y terminó el partido con la misma intensidad.

Jamie Osborne (3'), Dan Sheehan (11') y Robert Baloucoune (19', 19-7) firmaron tres de los cuatro tries necesarios para lograr el bonus ofensivo.

Darragh Murray (57') y Tommy O'Brien (67', 80') marcaron los otros dos tries de los locales.