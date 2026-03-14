Deportes

Irlanda derrota a Escocia y se pone líder provisional del Seis Naciones

Irlanda derrota a Escocia y se pone líder provisional del Seis Naciones
El wing irlandés Tommy O'Brien celebra un try durante el Irlanda-Escocia del Seis Naciones, en el Aviva Stadium de Dublín (Irlanda) el 14 de marzo de 2026 Paul Faith
AFP
14 de marzo de 2026

Irlanda vertió un jarro de agua helada sobre el sueño de Escocia (43-21) y de paso alimentó sus propias esperanzas para el título, este sábado en Dublín, a la espera del partido decisivo de Francia en Saint-Denis ante Inglaterra.

El XV del Gallo (2º, 16 puntos) deberá ganar este sábado el denominado "Crunch", para conservar el título por delante de los irlandeses, campeones en 2023 y 2024, y poseedores por el momento del primer puesto con 19 puntos.

"Es un momento raro, para un irlandés, apoyarlos (a Inglaterra), pero hemos controlado lo que podíamos controlar. Ahora vamos a relajarnos y los animaremos más tarde", declaró el capitán irlandés, Caelan Doris.

El XV del Trébol brilló bajo el sol de Dublín y apagó las ilusiones de la Escocia de Finn Russell, que soñaba con ofrecer a su país un primer título desde 1999.

El XV del Cardo escocés termina en tercer puesto, como en 2023, después de un torneo que comenzó perdiendo en Italia, y que enderezó con sus victorias ante Inglaterra y Gales, y sobre todo ante Francia (50-40).

Irlanda no tardó en lanzar las hostilidades, con una defensa de hierro y un ataque letal (tres tries en los 20 primeros munutos), y terminó el partido con la misma intensidad.

Jamie Osborne (3'), Dan Sheehan (11') y Robert Baloucoune (19', 19-7) firmaron tres de los cuatro tries necesarios para lograr el bonus ofensivo.

Darragh Murray (57') y Tommy O'Brien (67', 80') marcaron los otros dos tries de los locales.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR