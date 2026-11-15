Irlanda gana 43 a 15 a Fiyi y se sitúa a un punto de Francia

Irlanda ganó 43-15 a Fiyi este sábado en Dublín en la quinta jornada del Campeonato de Naciones, sumó el punto de bonus ofensivo y volvió a quedar a un punto de Francia, líder del Hemisferio Norte del torneo.

Los irlandeses, claros vencedores de Argentina el pasado fin de semana, tardaron un poco en entrar en el partido y llegaron incluso a ir perdiendo 12-5 poco antes de la media hora de juego, tras dos tries de jugadores fiyianos del Top 14, Josua Tuisova, que regresaba al grupo tras haberse ausentado contra Francia la semana anterior, y Peceli Yato.

Pero los europeos aceleraron después con dos tries de Robert Baloucoune, y solo la falta de acierto con el pie del apertura Sam Prendergast permitió a los fiyianos mantenerse en el partido al descanso (17-15).

La segunda parte fue un monólogo: los fiyianos no anotaron ningún punto, mientras que los irlandeses marcaron cuatro tries adicionales.

Con 20 puntos en la clasificación del Hemisferio Norte, son terceros a un punto del líder Francia y empatados con Inglaterra.

Los irlandeses podrían meter presión a estos dos equipos en la última jornada, a condición de ganar el primer partido de dicha etapa contra Sudáfrica, derrotada en Francia el viernes (21-19).

Los fiyianos son ahora el único equipo de la competición sin puntos en la clasificación y están últimos en el Hemisferio Sur. La próxima semana enfrentarán a los italianos, colistas del Norte.