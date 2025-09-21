Italia gana a Estados Unidos y logra su sexta Billie Jean King Cup

Italia ganó su sexta Billie Jean King Cup al vencer a Estados Unidos por 2-0, tras el triunfo decisivo de Jasmine Paolini contra Jessica Pegula, este domingo en Shenzhen (China).

Paolini, octava del mundo, dominó ampliamente 6-4 y 6-2 a Pegula (séptima), a quien nunca había vencido.

Después de la victoria de Elisabetta Cocciaretto contra Emma Navarro por un doble 6-4 en el primer partido, Italia gana el título por segundo año consecutivo y priva a Estados Unidos de un decimonoveno trofeo en esta competición, anteriormente conocida como Fed Cup.

Finalista por tercer año consecutivo, Italia desbordó a Estados Unidos y confirmó su hegemonía en la competición.

Desbordante de alegría al finalizar el partido, rodeada de sus entusiastas compañeras, Paolini habló de una "semana formidable" en Shenzhen, donde la BJK Cup se disputó por primera vez después de jugarse el año pasado en Málaga (sur de España).

"Este año fue muy difícil, nos enfrentamos a equipos increíbles, como Estados Unidos hoy. Creo que no esperábamos ganar", confesó la jugadora de 29 años.

Sin la número tres del mundo, Coco Gauff, y la ganadora del Abierto de Australia, Madison Keys (6ª), el Team USA de Lindsay Davenport se va nuevamente con las manos vacías y prolonga su sequía, ya que no gana el torneo desde 2017.

En semifinales, las estadounidenses habían superado al Reino Unido por 2-0, mientras que las italianas habían derrotado a las ucranianas necesitando del decisivo dobles 2-1.

Italianas y estadounidenses se han enfrentado 15 veces desde la creación de la Copa Federación en 1963. Las norteamericanas han ganado en nueve ocasiones, pero las europeas las han derrotado tres veces en la final de la competencia, en 2009, 2010 y 2025.