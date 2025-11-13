Deportes

Italia sin Lorenzo Musetti para la Copa Davis

Italy's Lorenzo Musetti waves as he leaves the court after being defeated by Spain's Carlos Alcaraz at the ATP Finals tennis tournament in Turin on November 13, 2025. Marco BERTORELLO
AFP
13 de noviembre de 2025

Italia, vigente doble campeona de la Copa Davis, se verá privada para la fase final de la edición 2025 (18-23 de noviembre), además de Jannik Sinner, de Lorenzo Musetti, que fue declarado baja tras su derrota ante el español Carlos Alcaraz este jueves en el Masters ATP.

"Decidí debido a mi condición física y mi situación familiar no jugar la Copa Davis", declaró el N.9 del mundo, cuya pareja dará a luz en los próximos días a su segundo hijo.

"Es una decisión que lamento y que me decepciona, pero este año, lo siento, será sin mí", añadió.

En el torneo que reúne a los ocho mejores del año en Turín, Musetti se impuso al australiano Alex De Minaur 7-5, 3-6, 7-5, pero perdió ante Taylor Fritz (6-3, 6-4) y Alcaraz (6-4, 6-1).

Italia se verá así privada en Bolonia de sus dos mejores jugadores, ya que el N.2 del mundo Jannik Sinner será baja para preparar mejor la temporada 2026.

Sinner y Musetti fueron los dos principales artífices de los títulos de 2023 y 2024, poniendo fin a una sequía para el tenis italiano, que no levantaba la Ensaladera de plata desde 1976.

