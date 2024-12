"Jamás satisfecho", Álex de Miñaur apunta este año al 'Top 5' mundial

Tras poner fin al año 2024 en novena posición del ranking mundial, el australiano de origen español y uruguayo Álex de Miñaur arranca su temporada este sábado en Sídney y quiere acercarse "lo máximo posible" al 'Top 5' de la ATP en 2025, afirmó en una entrevista a la AFP.

En vísperas de los primeros torneos de la temporada, que culminarán con el Abierto de Australia (12-26 de enero), el joven declaró en esta entrevista concedida en Londres a principios de diciembre no estar "jamás satisfecho" y que su "hambre por mejorar" es su "carburante diario".

Pregunta: Tres cuartos de final en Grand Slam, dos títulos y el 'Top 10', ¿cómo explica su éxito en 2025?

Respuesta: "Creo que toda mi vida y toda mi carrera se han construido sobre pequeños pasos. El éxito no llega de golpe, exige mucho trabajo. Intento analizar constantemente mi juego para convertirme en la mejor versión de mí mismo. En 2024 he dado sin duda el mayor paso (en su carrera) al integrar el 'Top 10'. Era uno de los objetivos de mi vida. Pero si soy realista, no es tan grande en comparación a cuando ya era N.12 (en 2023)".

P: ¿En qué aspectos de su juego ha trabajado de cara a 2025?

R: "Nada espectacular. Me he concentrado en mejorar mi servicio para intentar ganar un poco más de puntos 'gratuitos'. Claramente he mejorado la velocidad de mis servicios, ahora debo intentar ganar en precisión (...). Y por supuesto, fuera de la pista, intento ganar en musculatura y ganar en físico para ser más competitivo contra los mejores".

P: Todavía no ha podido ganar ni a Carlos Alcaraz (N.3) ni a Jannik Sinner (N.1)

R: "Con Carlos, solo he jugado dos veces: la primera (en Barcelona, 2022), tuve dos bolas de partido y en la segunda (Queen's en 2023), se me escapó un poco el partido pero fue un buen partido. Jannik, sin embargo, ha sido mucho más difícil para mí (parcial de 9-0 para el italiano), como para otros tantos jugadores en 2024. Dicho esto, no quiero conformarme. Mi objetivo es intentar ganar a los dos".

P: ¿Cuáles son sus objetivos para 2025?

R: "No soy la clase de persona que se fija en mármol grandes objetivos. Espero simplemente comenzar la temporada en plena forma y reencontrar el impulso que tuve en el inicio de la temporada pasada. Pero idealmente, el objetivo sería acercarme lo máximo posible al 'Top 5'".

P: ¿Ha marcado algunos torneos en particular?

R: "El objetivo evidentemente es jugar bien durante los grandes torneos. Si quiero mejorar mi clasificación, es ahí donde puedo ganar puntos. Así que el objetivo es llegar lejos en los Grand Slam y Masters 1000".

P: El hecho de arrancar la gira australiana como mejor jugador local, ¿le añade algo de presión?

R: "Nunca he considerado eso una presión añadida, es más bien una motivación extra. Jugar en Australia, para mí, es estimulante. Cuando salgo a la pista sé que el público me va a apoyar del primer al último punto".

P: En categoría masculina, ningún australiano ha ganado un Grand Slam desde el éxito de Lleyton Hewitt en Wimbledon en 2002 y Australia no levanta la Copa Davis desde 2003 ¿Cómo lo explica?

R: "Hemos vivido un periodo un poco vacío pero estos últimos tres o cuatro años hemos demostrado ser un país que cuenta. Tenemos nueve jugadores en el 'Top 100', ¡no está mal ocupar el 10% del 'Top 100'! En Copa Davis hemos disputado dos finales consecutivas (2022-2023) y una semifinal, no estamos muy lejos. Lo único que falta es, sin duda, un Grand Slam pero es una de las cosas más difíciles de conseguir en este deporte. El tenis australiano evoluciona claramente en la buena dirección. Creo que lograremos el título de Copa Davis no demasiado tarde, y espero uno en Grand Slam".