Japón aplasta a Taiwán con protagonismo de Ohtani en el Clásico Mundial de Béisbol

Shohei Ohtani conectó un jonrón en el debut de Japón en el torneo internacional Clásico Mundial de Béisbol, este viernes en Tokio, en un partido ganado por los vigentes campeones 13-0 ante Taiwán.

La superestrella de Los Ángeles Dodgers, con un grand slam, abrió el camino de la victoria nipona ante unos 42.000 espectadores en el Tokyo Dome, entre ellos la estrella puertorriqueña de la música Bad Bunny y al actor estadounidense Timothée Chalamet.

Fue un inicio soñado para Japón, que busca un cuarto título que ampliaría su propio récord.

Taiwán, respaldado por una numerosa y ruidosa afición, perdió su segundo partido consecutivo tras la derrota del jueves ante Australia.

Japón disputará su próximo partido contra Corea del Sur el domingo. Antes, este viernes, Australia batió 5-1 a República Checa en el otro partido del grupo C.