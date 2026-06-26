Japón y Suecia no se hacen daño y ambos avanzan a dieciseisavos

Japón y Suecia igualaron 1-1 este jueves y ambos avanzaron a dieciseisavos de final del Mundial como segundo del Grupo F y uno de los ocho mejores terceros, respectivamente, por detrás de Países Bajos, que ganó la llave tras vencer 3-1 a Túnez.

La selección nipona, que se cruzará con Brasil en la segunda ronda, el lunes en Houston (17H00 GMT), terminó segunda de la serie con cinco puntos, a dos de Países Bajos, mientras que Suecia fue tercero con cuatro unidades.

Japón ya derrotó a Brasil por 3-2 de local en octubre pasado en un amistoso y por ello, según el entrenador de los asiáticos, Hajime Moriyasu, los pentacampeones mundiales llegarán con ánimo de revancha.

"Quizá, por ese partido, estarán aún más motivados", dijo Moriyasu.

"Aun así, creemos que tenemos posibilidades de ganar", añadió el director técnico de los Samuráis Azules. "Y entonces esperamos poder dar un paso más y llegar a la siguiente fase".

- Despertaron en el segundo tiempo -

Este jueves, en Arlington, vecina a Dallas, Japón abrió la cuenta con tanto de Daizen Maeda a los 56 minutos y Suecia igualó a los 62' con un zurdazo cruzado de Anthony Elanga.

"A lo largo del partido fue un resultado bastante justo y, probablemente, fuimos ligeramente el mejor equipo en la segunda parte", aseveró el seleccionador de Suecia, el inglés Graham Potter.

Tras un primer tiempo en el que prácticamente no se atacaron en el espectacular estadio cerrado y climatizado de los Dallas Cowboys de la NFL, con casi 70 mil espectadores presentes, Japón sorprendió a los 56 minutos y abrió la cuenta.

La apertura de los Samuráis Azules llegó tras una notable triangulación, asistencia de Kamada para el ingreso por el medio del área de Daiezen Maeda y definición cruzada de éste ante la salida del portero sueco, Jacob Widell Zetterström.

Pero los nórdicos reaccionaron rápido y encontraron seis minutos más tarde el tanto de la igualdad y del pase a la segunda ronda.

El volante Anthony Elanga, del Newcastle United, empató con un remate cruzado de zurda a media altura, que se le coló en el segundo palo al meta Zion Suzuki, remiso en reaccionar.

"Teníamos que defender mejor el área y las bandas", agregó Potter, exentrenador del Chelsea y del West Ham. "Los chicos estuvieron fantásticos".

Como uno de los ocho mejores terceros, Suecia todavía debe esperar para conocer a su rival de dieciseisavos de final.

"Es complicado", agregó Potter. "Tenemos que estar muy atentos en cuanto a la logística; esa es la parte divertida del torneo".