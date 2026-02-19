Jasmine Paolini robustece el elenco del WTA 500 de Mérida, que pierde a Paula Badosa

La italiana Jasmine Paolini, octava del ránking mundial, fue anunciada como la primera jugadora top 10 en el torneo WTA 500 de Mérida, que se celebrará la semana próxima, mientras que la española Paula Badosa se dio de baja.

"Con el respaldo de su ránking, su palmarés y con el beneficio de un wild card, Jasmine Paolini se perfila como una de las grandes protagonistas del Abierto de Mérida", informaron los organizadores el miércoles.

La raqueta italiana de 30 años regresará a México, donde en 2023 se celebró el WTA 1000 en Guadalajara y en el cual llegó a segunda ronda.

En 2024, Paolini ganó el WTA 1000 de Dubái y fue finalista en Roland Garros y Wimbledon.

Por su lado, la española Paula Badosa canceló su participación en el torneo de Mérida, después de que el martes abandonara su partido de segunda ronda en Dubái ante la ucraniana Elina Svitolina.

"Siento mucho anunciar que no voy a poder estar en Mérida jugando este año", comunicó Badosa este miércoles en Instagram.

"Ahora me toca recuperar bien y volver lo más pronto posible", añadió la española, que llegó a 38 abandonos en su carrera.

En Mérida, Paolini integrará un cuadro principal en el que figuran la campeona defensora, la estadounidense Emma Navarro, 19 del mundo, y la colombiana Emiliana Arango, finalista en 2025 y 56 en el ránking de la WTA.

Otras tres latinoamericanas disputarán esta cuarta edición de este WTA 500: la colombiana Camila Osorio (62), la brasileña Beatriz Haddad Maia (66) y la mexicana Renata Zarazúa (87).

Entre las europeos sobresalen las rusas Liudmila Samsonova (18) y Diana Shnaider (21) y la griega Maria Sakkari (34).