Joan Mir y Holgado en Ducati-Gresini de MotoGP hasta 2027

Los españoles Joan Mir y Daniel Holgado serán los pilotos de Ducati-Gresini de MotoGP en 2027, anunció este jueves el equipo italiano.

Mir (28 años), campeón del mundo 2020, llegará procedente de Honda, donde podría ser reemplazado por el francés Fabio Quartararo.

El mallorquín, que desde 2023 corre con Honda, con la que solo logró dos podios en cuatro temporadas y acumuló numerosas caídas, dispondrá de una moto oficial Ducati, indicó Gresini, que además reveló haber firmado un contrato plurianual con el fabricante italiano para seguir siendo uno de sus dos equipos satélite.

Holgado (21 años), subcampeón del mundo de Moto3 en 2024 con el equipo francés Tech3, compite esta temporada en el Mundial de Moto2 y descubrirá así la categoría reina del motociclismo en 2027.

Los españoles Alex Márquez y Fermín Aldeguer, que defienden los colores de Gresini esta temporada, deberían incorporarse respectivamente a los equipos KTM y Ducati-VR46 en 2027, aunque aún no es oficial.