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Jódar debuta en Wimbledon con victoria

Jódar debuta en Wimbledon con victoria
El tenista español Rafael Jódar se prepara para devolver una pelota en su partido de primera ronda de Wimbledon contra el británico Felix Gill, el 29 de junio de 2026 en el All England Tennis Club de Wimbledon, al sur de Londres Henry NICHOLLS
AFP
29 de junio de 2026

Rafael Jódar, número 26 del ranking ATP, debutó este lunes en Wimbledon con victoria, un paso más en la carrera del joven de 19 años que avanzó de ronda al igual que sus compatriotas Pablo Carreño (N.71) y Sara Sorribes (N.253 del ranking WTA).

En su primera participación sobre la hierba londinense, Jódar, que alcanzó en Roland Garros los cuartos de final, se impuso al británico Felix Gill (N.220) en tres sets 6-3, 6-3, 7-5 en 1 hora y 58 minutos.

Su rival en segunda ronda será su compatriota Carreño, que venció los dos primeros sets 6-3, 7-6 (9/7) a Denis Shapovalov (N.41) antes de que el canadiense abandonara.

También superó su entrada en liza la española Sara Sorribes que superó 6-2, 6-3 en 1 hora y 18 minutos a la andorrana Victoria Jiménez Kasintseva (N.11).

La suiza Belinda Bencic (N.11) cumplió con lo esperado y avanzó tras imponerse 6-2, 6-1 a la británica Mika Stojsavljevic, y la estadounidense Jessica Pegula (N.4) tampoco se salió del guion y venció 7-5, 6-3 a la checa Darja Vidmanova (N.92).

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