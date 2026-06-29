Jódar debuta en Wimbledon con victoria

Rafael Jódar, número 26 del ranking ATP, debutó este lunes en Wimbledon con victoria, un paso más en la carrera del joven de 19 años que avanzó de ronda al igual que sus compatriotas Pablo Carreño (N.71) y Sara Sorribes (N.253 del ranking WTA).

En su primera participación sobre la hierba londinense, Jódar, que alcanzó en Roland Garros los cuartos de final, se impuso al británico Felix Gill (N.220) en tres sets 6-3, 6-3, 7-5 en 1 hora y 58 minutos.

Su rival en segunda ronda será su compatriota Carreño, que venció los dos primeros sets 6-3, 7-6 (9/7) a Denis Shapovalov (N.41) antes de que el canadiense abandonara.

También superó su entrada en liza la española Sara Sorribes que superó 6-2, 6-3 en 1 hora y 18 minutos a la andorrana Victoria Jiménez Kasintseva (N.11).

La suiza Belinda Bencic (N.11) cumplió con lo esperado y avanzó tras imponerse 6-2, 6-1 a la británica Mika Stojsavljevic, y la estadounidense Jessica Pegula (N.4) tampoco se salió del guion y venció 7-5, 6-3 a la checa Darja Vidmanova (N.92).