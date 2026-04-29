Jódar, la nueva perla del tenis español que brilla en Madrid

El joven Rafael Jódar ha terminado de destaparse en el Masters 1000 de Madrid como una de las grandes promesas del tenis español a la espera de su cita con el número uno del mundo Jannik Sinner, este mismo miércoles a partir de las 14H00 GMT.

"Si estoy con una mentalidad buena y jugando un buen tenis durante todo el partido, pues a lo mejor se plantean esas opciones de que vaya bien el partido y, al final, me lo pueda llevar", dijo Jódar el martes en rueda de prensa.

Una victoria ante el italiano en cuartos de final del torneo madrileño puede suponer un impulso definitivo para este joven de 19 años, que apenas lleva cinco meses jugando como profesional.

En su haber, su primera corona en un torneo ATP en Marrakech a principos de mes, que hizo que los focos se dirigieran hacia él, y una semifinal en el torneo de Barcelona.

El madrileño perdió ante el francés Arthur Fils, a la postre campeón en la capital catalana, pero su desempeño sirvió para que ya se empiece hablar de la nueva perla española tras los pasos del otro Rafa Nadal y de Carlos Alcaraz.

En Madrid, Jódar, número 42 del mundo, eliminó al australiano Alex de Miñaur, número 8, a la joven promesa brasileña, Joao Fonseca, y al checo Vit Kopriva.

"Es un jugador muy talentoso. Le pega a pelota con mucha precisión y potencia", dijo Sinner el domingo.

"Va a ser un grandísimo jugador en el futuro y ya lo está demostrando. Me gusta su mentalidad, es bastante tranquila", añadió el número uno del mundo.

- Subida meteórica -

Hace apenas un año, Jódar estaba más allá del puesto 900 del ránking, pero tras un paso por el circuito challenger y el tenis estadounidense, a finales de 2025 ya estaba en el puesto 168.

El 30 de marzo pasado estaba en el puesto 89 y tras Marrakech y Barcelona acabó en el puesto 42.

En el tenis, "no te metes del 900 al 40 en ocho meses", destacó el extenista y capitán de Copa Davis español David Ferrer a los medios de la organización del Masters 1000 madrileño.

"Esto lo hacen muy pocos. Lo ha hecho Rafa (Nadal), Alcaraz... lo han hecho jugadores de esa talla", añadió el exnúmero 3 del mundo.

Formado en el Club de Tenis Chamartín de la capital española, Jódar se fue a estudiar a la Universidad de Virginia donde siguió desarrollando su carrera logrando su primer gran éxito al ganar el US Open junior en 2024.

Acostumbrado principalmente a la tierra batida, la superficie predilecta de los tenistas españoles, su estancia en Estados Unidos le ha servido para mejorar en dura.

"Estuve el año pasado en Estados Unidos y me ayudó mucho a desarrollar mi juego de pista dura", aseguró el martes Jódar en rueda de prensa.

- Entrenamiento en familia -

"Creo que me vino muy bien para desarrollar otro tipo de juego que siempre necesitas si quieres estar entre los mejores", añadió el tenista madrileño.

En un deporte profesional, donde los tenistas están rodeados de amplios equipos de entrenadores, Jódar sólo se deja llevar por un único entrenador, su padre Rafael, al que se puede ver en los partidos solo en su "box", siguiendo el juego de su hijo.

"El equipo siempre ha sido mi padre y yo", reveló Jódar en la sala de prensa de la Caja Mágica.

"No lo vamos a cambiar. Al final es una cosa que está funcionando y no veo, pues, los motivos para cambiarlo", añadió la nueva perla del tenis español.

Con fama de humilde, Jódar asegura que no mira las redes sociales y que prefiere no fijarse en lo que hay alrededor del torneo.

"Lo más importante cuando tengo tiempo libre es aprovechar para recuperar", aseguró, horas antes de volver a saltar a la pista central de la Caja Mágica madrileña para el mayor desafío de su hasta ahora corta historia.