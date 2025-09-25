Jon Rahm sobre la broma del Ozempic: "La gente puede ser muy creativa"

El golfista español Jon Rahm restó importancia a la broma recibida el miércoles durante una práctica de la Ryder Cup en Bethpage Black (Estados Unidos), cuando un aficionado se intentó burlar de su corpulencia.

"Creo que me dijo: 'Oye, Rahm, ¿dónde está el Ozempic?', o '¿Cuándo es el Ozempic?'. Algo relacionado con Ozempic (...) Fue divertido", dijo el golfista refiriéndose al medicamento contra la obesidad.

Rahm, una de las estrellas del equipo europeo, aceptó que los gritos ofensivos que habitualmente se escuchan en la Ryder Cup pueden ser especialmente hirientes en esta edición que arranca el viernes en el estado de Nueva York.

"Hasta ahora, el humor que ha habido es muy divertido. Imagino que mañana las cosas pueden cambiar un poco. Siempre hay cosas graciosas, y no solo hacia mí, sino hacia todo el mundo", recordó el jugador vasco en su conferencia de prensa del jueves.

"La gente puede ser muy creativa hoy en día", afirmó. "Los aficionados de Nueva York son muy apasionados y, por suerte para mí, eso es algo con lo que me identifico".

"Pero, por lo que he experimentado en Nueva York, cuando juegas bien y rindes bien, también lo respetan", señaló. "Todos hemos estado en un partido como local intentando decir algo sobre el equipo visitante. Pero a algunas personas se les ocurren cosas que a mí nunca se me ocurrirían ni en un millón de años".

Rahm, ganador del Masters de Augusta de 2023 y actual figura del circuito saudita LIV Golf, competirá por cuarta ocasión en este torneo bienal que enfrenta a un combinado de los mejores golfistas de Europa y de Estados Unidos.

Más de 50.000 espectadores acudirán cada día al campo de Bethpage Black, donde también se espera la visita el viernes del presidente estadounidense, Donald Trump.

El norirlandés Rory McIlroy, otro de los líderes del equipo europeo desde hace más de una década, admitió que sigue sin encontrar el punto de equilibrio en su relación con los aficionados en este evento.

"En ocasiones he interactuado demasiado con el público, pero otras veces no lo he hecho lo suficiente", señaló. "Se trata de encontrar el equilibrio para aprovechar la energía del público y que impulse tu rendimiento".

A su vez, el vigente campeón del Masters de Augusta dijo que sería "genial" enfrentarse en esta competencia al estadounidense Bryson DeChambeau.

Ambos se han enviado mensajes públicos desde que DeChambeau consideró que McIlroy lo había "ignorado" durante la última jornada del Masters.

Posteriormente, el estadounidense prometió "susurrarle al oído" al norirlandés si se encontraban en la Ryder Cup.

"Si me enfrento a Bryson, creo que será genial", dijo McIlroy el jueves. "Será maravilloso para el campeonato y, en cierto modo, también para nosotros".