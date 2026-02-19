Jonathan Milan gana la cuarta etapa del Tour UAE, Tiberi sigue líder

El italiano Jonathan Milan ganó este jueves en Fujairah la cuarta etapa de la Vuelta a los Emiratos Árabes Unidos -Tour UAE-, en una jornada en la que Antonio Tiberi, vencedor en la víspera de la etapa reina en Jebel Mobrah, conservó el maillot de líder.

El corredor del equipo Lidl-Trek se impuso al esprint al británico Ethan Vernon y a otro italiano, su propio hermano Matteo Milan, para firmar su tercera victoria de esta temporada.

"Es la primera vez que corro con mi hermano. Y es un podio en una carrera World Tour. Estoy muy feliz y orgulloso porque esto significa mucho para él", comentó ante el micrófono de la organización el esprínter del equipo Lidl-Trek (25 años) sobre su hermano pequeño (23 años) que luce el maillot del equipo Groupama-FDJ United.

Un día después de la exhibición de Antonio Tiberi y del derrumbe de Remco Evenepoel en la terrible subida de Jebel Mobrah, la clasificación general permanece sin cambios: el italiano del Barhain-Victorius conserva 21 segundos de ventaja sobre el mexicano Isaac Del Toro y un minuto sobre el colombiano Harold Tejada.

La etapa de este jueves, de 182 kilómetros en torno a Fujairah consistió en una persecución por parte de un pelotón liderado por los equipos de los velocistas a una escapada compuesta por cinco (después cuatro) hombres iniciada a los 15 kilómetros por el sudafricano Stefan De Bod.

Una fuga con un final cruel, ya que el cuarteto de aventureros fue fagocitado por el pelotón a 250 metros para meta.

El viernes, la quinta etapa alrededor de Dubái (166 km) ofrece una nueva posibilidad de triunfo a los velocistas antes de la jornada del sábado, que promete una bonita batalla entre los primeros de la clasificación general en la subida final a Jebel Hafeet (10,6 km al 6,9% de pendiente media).