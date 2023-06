Jorge Dely Valdés lideró a la Sele Sub 23 que ganó el Torneo Maurice Revello en Marsella, Francia, pero este no es su primer resultado positivo.

“De Thomas Christiansen, siempre tendré la opinión de que es un gran técnico, sin embargo, creo que no es el técnico que necesitamos en Panamá. Thomas no se mete en la LPF, no se pone a trabajar para buscar reemplazos”.