Jorge Martín gana el esprint en Valencia y se jugará el título el domingo

Jorge Martín y Francesco Bagnaia se jugarán en la carrera del domingo el título de MotoGP, después de que el aspirante español venciese en el esprint de este sábado, en el Circuito Ricardo Tormo de Valencia (este de España), donde el campeón italiano solo pudo ser quinto.

El español, que partía desde la sexta plaza de la parrilla, realizó una carrera magistral para llevarse una victoria que le permite recortar a 14 puntos su desventaja con respecto a Bagnaia, que desperdició su primera ocasión de revalidar la corona.

"He apostado por un neumático intermedio y ha funcionado. He ido al límite, he dado todo lo que tenía hoy", declaró Martín.

"Era la victoria o la caída, pero he logrado el triunfo y por ello estoy contento", añadió el madrileño, cuyos aficionados entonaron el cántico "¡Sí se puede!", en referencia a la pelea por el título.

El español Maverick Viñales, que partía desde la 'pole', la primera para el catalán desde hace casi dos temporadas y media y la primera desde que está en Aprilia, salió mal y fue adelantado por los dos pretendientes al titulo, aunque los más rápidos fueron Brad Binder y Marc Márquez, que tomaron las riendas de la carrera.

Martín arriesgo en un adelantamiento a Márquez y se fue a por el sudafriano Binder, consciente de que su única posibilidad de pelear el título hasta el final pasaba por un buen resultado este sábado.

No fue hasta a falta de seis vueltas para le final, cuando Martín aprovechó que Binder se coló en una curva para tomar el liderato de la carrera, mientras que, por detrás, Bagnaia decidía no arriesgar más de la cuenta, pese a que este sábado hubiese podido proclamarse ya campeón de haber sumado cuatro puntos más que su rival.

Sin oposición, Martín cruzó en primera posición la línea de meta y logró que hasta tres pilotos entraran antes que Bagnaia (Binder, Márquez y Viñales), lo que le permite recortar su desventaja con respecto al italiano a solo 14 puntos, aunque Bagnaia sigue siendo el principal aspirante al título.