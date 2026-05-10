Jorge Martín renace con emotivo triunfo en el GP de Francia

Campeón del mundo de MotoGP en 2024 y lastrado en 2025 por las lesiones, el español Jorge Martín (Aprilia) regresó definitivamente al primer plano al ganar el Gran Premio de Francia por delante de su compañero, el italiano Marco Bezzecchi, este domingo en el circuito Bugatti de Le Mans.

El campeón de MotoGP de 2024, vencedor también del esprint del sábado, logró su primera victoria dominical desde el GP de Indonesia en septiembre de 2024 y se sitúa ahora a un solo punto de Bezzecchi en lo alto del Mundial.

- "¡Viva Francia!" -

"Es increíble... solo puedo decir: ¡Viva Francia! Me siento muy agradecido a todos los aficionados y tengo que recordar a mi familia, mis amigos, mi novia, mi perro... A todo el mundo que me ha apoyado durante este tiempo tan difícil. Me quedo sin palabras", dijo un emocionado Martín.

El madrileño le brindó a Aprilia su primera victoria en Le Mans, donde incluso firmó un triplete con el tercer puesto del japonés Ai Ogura, piloto del equipo satélite Trackhouse, que sube al podio por primera vez en su carrera.

"Ha sido una carrera muy difícil y larga; ya sabía que no era el más fuerte y he dado el máximo, pero tampoco sé cómo he podido liderar tres cuartos de la carrera. El ritmo no era bueno y ni me sentía cómodo. Todo el fin de semana me ha costado, nunca he tenido buenas sensaciones", analizó Bezzecchi.

Otro piloto italiano, Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46), se adjudicó la cuarta plaza en la última vuelta al adelantar al español Pedro Acosta (KTM), mientras que el francés Fabio Quartararo (Yamaha) terminó en sexta posición tras una muy buena carrera, bajo la mirada de su amigo Isack Hadjar, piloto de Fórmula 1 con Red Bull, que agitó la bandera a cuadros.

El Top 10 lo completan los italianos Enea Bastianini (KTM-Tech3/7º) y Luca Marini (Honda/10º), y los españoles Raúl Fernández (Aprilia-Trackhouse/8º) y Fermín Aldeguer (Ducati-Gresini/9º).

El otro francés de la parrilla, Johann Zarco (Honda-LCR), que se había impuesto bajo la lluvia en 2025, esta vez terminó 11º, mientras que los chubascos anunciados finalmente no hicieron acto de presencia durante la carrera.

- Bagnaia, pole y caída -

En ausencia del vigente campeón del mundo, el español Marc Márquez, que regresó el sábado por la noche a Madrid para operarse tras fracturarse el quinto metatarsiano del pie derecho en la carrera esprint, Ducati volvió a vivir una jornada negra.

El italiano Francesco Bagnaia, que partía desde la pole position, se cayó en la vuelta 16 cuando rodaba segundo, por lo que ninguna moto oficial de Ducati vio la meta del Gran Premio.

Al día siguiente de su victoria (2-0) en Bastia, en un partido interrumpido en el minuto 91 por el lanzamiento de bengalas, los futbolistas de Le Mans celebraron su ascenso a la Ligue 1, que aún debe ser validado por las instancias competentes, dándose un baño de masas en el circuito Bugatti, situado justo al lado de su feudo, el estadio Marie-Marvingt.