Jornada redonda para Bezzecchi con victoria en el esprint y pole en Países Bajos

El italiano Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) firmó este sábado una jornada redonda en MotoGP del Gran Premio de Países Bajos al hacerse por la mañana con la pole position para la carrera del domingo y venciendo por la tarde en la prueba de esprint.

En el circuito de Assen, considerado la 'Catedral' del motociclismo de velocidad, la primera piedra para su buena jornada del sábado la puso al lograr la pole, delante de su compatriota Francesco Bagnaia (Ducati), actual líder del campeonato y defensor del título mundial.

El también italiano Luca Marini (Ducati-VR46) logró la tercera plaza, completando la primera línea en la salida de la carrera esprint del sábado por la tarde y para la prueba del domingo.

Protagonista también de los mejores tiempos en los ensayos del viernes, Bezzechi se ha mostrado intocable desde que puso pie en suelo neerlandés.

El italiano firmó en las calificaciones un tiempo de 1 minuto, 31 segundos y 472 milésimas, mejorando el récord absoluto de la pista, realizado el año pasado por Francesco Bagnaia (1:31.504).

"La moto es verdaderamente excepcional. Es la perfección", afirmó Bezzechi, actualmente tercero en el Mundial.

- Buena jornada para Bagnaia -

El francés Fabio Quartararo (Yamaha) se hizo con la cuarta plaza.

El cuarto puesto del francés, campeón del mundo en 2021, no deja de ser una satisfacción para la marca transalpina, que se consuela de esta forma de la pequeña decepción del español Jorge Martín.

El vencedor del reciente Gran Premio de Alemania, segundo en el Mundial, solo pudo ser décimo este sábado y saldrá desde la cuarta línea el domingo.

La ocasión es buena para Bagnaia de cara a reforzar su posición de líder del campeonato antes de la tregua estival, con "una moto que funciona por fin bien".

"Es como el día y la noche con respecto a ayer (viernes) por la mañana. La moto era verdaderamente difícil de pilotar. Pero hemos mejorado rápidamente la máquina, lo que me devuelve la sonrisa y me pone optimista de cara a las carreras", declaró el actual campeón del mundo.

El español Marc Márquez (Honda), víctima de una caída por segunda vez este fin de semana tras haber chocado con la moto de Bastianini en la Q1, se lanzará el domingo lejos de la pole, en 17ª posición.

El sextuple campeón del mundo acude a Países Bajos disminuido físicamente, lesionado en un tobillo y en las costillas, tras haberse caído en cinco ocasiones en el Gran Premio de Alemania, el pasado fin de semana en Sachsenring.

En la prueba de esprint de la tarde, seguiría el show de Bezzecchi, imponiéndose delante de Bagnaia.

Quartararo completó el podio, después de que el sudafricano Brad Binder fuera descalificado, al ser penalizado por una infracción de trayectoria en la última vuelta.

En el campeonato, Bagnaia posee ahora veinte puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el español Jorge Martín (Ducati-Pramac), sexto este sábado en el esprint de la 'Catedral' de la velocidad en Assen.

- Decepción para Márquez -

Pero el hombre más feliz de la jornada era Bezzecchi.

Autor de su primera pole esta temporada, en las calificaciones de la mañana del sábado, el piloto nacido en Rimini hace 24 años tuvo una salida prudente en la carrera de esprint por la tarde, siendo adelantado al final de la recta por Bagnaia y después por Binder.

Pero tras recuperar la primera plaza en la segunda de las trece vueltas, Bezzecchi sacó después una ventaja suficiente para imponerse sin tomar grandes riesgos.

"Cometí un error en la primera curva, que me hizo perder dos plazas. Pero en general fue una jornada perfecta", dijo el italiano.

Por su parte, Bagnaia quedó satisfecho con una segunda plaza "inesperada" tras una mañana del viernes "desastrosa" en su opinión.

"El viernes no lograba poner bien la moto. Afortunadamente, todo va mucho mejor. Francamente, no me lo puedo creer", afirmó el actual campeón del mundo.

El español Marc Márquez, decimoséptimo con su Honda en el esprint, terminó la jornada con una nueva decepción.