Juan Ayuso firma por Lidl-Trek hasta 2030

La formación ciclista Lidl-Trek anunció el jueves el fichaje hasta 2030 del español Juan Ayuso, tras su mediática salida del UAE de Tadej Pogacar.

A sus 23 años, Ayuso es uno de los ciclistas con más talento de su generación, y cuenta en su palmarés con la victoria en la Vuelta al País Vasco y la Tirreno-Adriático.

En 2022 terminó tercero en la Vuelta a España, pero este ambicioso corredor nunca logró encontrar su hueco en el equipo UAE, donde Pogacar es el líder incontestable.

Esta temporada se vivieron varios episodios de tensión entre el ciclista y el equipo, concretamente desde el Tour de Francia, donde Ayuso no dio muestras de estar completamente al servicio de su líder esloveno.

La tensión culminó durante la última Vuelta, en la que comparó al UAE con una "dictadura" luego de que el equipo anunciara su salida, mientras que Ayuso habría preferido esperar al final de la prueba para anunciarlo.

"Estoy impaciente por iniciar un nuevo capítulo de mi carrera (...) el cambio siempre da energía y nuevas ambiciones, estoy impaciente por comenzar", declaró en un comunicado Ayuso, uno de los principales 'tapados' en el Mundial del domingo en Kigali.

"Juan es uno de los mayores talentos del pelotón", aseguró el director general de Lidl-Trek Luca Guercilena. "Es uno de los mejores escaladores y uno de los mejores corredores de contrarreloj y tiene todavía un buen margen de progresión".