Justicia brasileña prohíbe a Botafogo vender jugadores entre líos de Textor

La justicia brasileña prohibió este jueves al Botafogo la venta de jugadores y activos del club, en medio de los líos judiciales que enfrenta su propietario, el empresario estadounidense John Textor, según una sentencia consultada por la AFP.

Campeón en 2024 de la liga brasileña y de la Copa Libertadores, el Fogão atraviesa problemas financieros y pugnas en tribunales con el Eagle Foootball Holding, el grupo de clubes al que pertenece junto al Olympique de Lyon francés y al Molenbeek belga.

"Considerando informaciones periodísticas sobre la negociación apresurada de atletas, ordeno, como medida cautelar, la suspensión de todos los actos relacionados con la venta y negociación de activos y cualquier otro acto con implicaciones económicas", indica la decisión de un juez del Tribunal de Justicia de Rio de Janeiro.

Desde el 31 de diciembre, el Botafogo tiene prohibidos nuevos fichajes por orden de la FIFA, por deudas por la compra del argentino Thiago Almada en 2024.

Almada juega actualmente en el Atlético de Madrid.

A la vez, el club ha ido vendiendo jugadores. Su última baja fue el mediocampista venezolano Jefferson Savarino, que fichó la semana pasada con el Fluminense.

Ya había negociado previamente este año al pivote Marlon Freitas (Palmeiras) y al central David Ricardo (Dinamo de Moscú).

El juez ordenó a Textor informar en el plazo de 48 horas "si ha realizado, tiene previsto realizar o está realizando" cualquier acto de negociación de activos o distribución de dividendos.

El Botafogo, con el argentino Martín Anselmi como entrenador, debutaba este jueves en el Brasileirão 2026 contra el Cruzeiro. El año pasado acabó en la sexta posición bajo las órdenes del italiano Davide Ancelotti, hijo del seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti.

La crisis en Eagle estalló por deudas del Lyon que estuvieron a punto de costarle a ese equipo un descenso administrativo en Francia la temporada pasada.

En una nueva escalada de tensiones, Textor fue destituido esta semana de su cargo como director del holding, informaron a la AFP fuentes cercanas al caso.

Criticado por su gestión en el Lyon, el estadounidense perdió el control operativo del club francés en junio de 2025 en favor de Ares, el fondo que le prestó 425 millones de euros para comprarlo en 2022. Ha mantenido, sin embargo, el control del Botafogo a raíz de una decisión judicial.

Textor alega que el equipo brasileño financió pérdidas del Lyon y Botafogo reclama deudas a Eagle.

Las acciones del club carioca están congeladas desde el pasado 31 de julio por una sentencia que sostiene que existe un "riesgo manifiesto" de incumplimientos de pagos de Eagle.