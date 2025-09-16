Katzberg sella nuevo doblete de oros mundiales para Canadá en martillo

Un día después de que Camryn Rogers revalidara su título en la prueba femenina, su compatriota canadiense Ethan Katzberg hizo lo propio este martes en el lanzamiento de martillo masculino en el Mundial de atletismo de Tokio.

Se repite por tanto el doblete conseguido por Canadá en esta disciplina en la anterior edición de Budapest 2023 y con los mismos responsables.

Katzberg se impuso esta vez llegando a 84,70 metros, en su segundo intento.

Su dominio en el concurso fue abrumador porque tres de sus seis lanzamientos ya le hubieran dado la medalla de oro.

La medalla de plata fue para el alemán Merlin Hummerl (82,77 m), mientras que el húngaro Bence Halasz (82,69 m) se colgó el bronce, el mismo metal que ya logró hace dos años en el Mundial de Budapest.