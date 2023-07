Kilian Jornet quiere participar en el próximo Ultra Trail de Mont Blanc

El español Kilian Jornet, estrella del ultra trail, anunció este miércoles su voluntad de participar a finales de agosto en el Ultra Trail del Mont-Blanc (UTMB), carrera reina de las largas distancias que ya ha conquistado en cuatro ocasiones.

"He regresado del Himalaya queriendo ver cómo me sentía, cómo se encontraba mi cuerpo. Había mencionado que quería hacer largas distancias a final de temporada. Me gustaría participar en el UTMB", explicó Jornet en inglés en un video subido en su cuenta de Instagram.

Después de haberse dedicado a proyectos de alpinismo en el Himalaya en la pasada primavera boreal, Jornet, de 35 años, leyenda del trail, sólo tenía prevista una carrera en su programa estival, la prestigiosa Sierre-Zinal (31 km, 2.200 m de desnivel positivo en Suiza) el 12 de agosto.

Para participar en el UTMB (salida el 1 de septiembre desde Chamonix), Jornet precisa en su video que debe sumar puntos terminando una carrera del circuito del UTMB World Series para clasificarse al evento, y que participará así este sábado en el trail corto de Eiger (16 km, 960 m de desnivel positivo) en Suiza.

Jornet cuenta con cuatro victorias en el UTMB (2008, 2009, 2011 y 2022) y el año pasado estableció un nuevo récord de la prueba (19 horas y 49 minutos para recorrer 171 km y 10.000 m de desnivel positivo).